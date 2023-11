Campanha ‘Natal Pet Sem Fome’ é lançada em João Pessoa e pretende arrecadar duas toneladas de ração

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), lançou, na tarde deste sábado (25), a campanha ‘Natal Pet Sem Fome’. A iniciativa faz parte do trabalho realizado pela gestão municipal relacionado à causa do bem-estar animal. Este ano, a campanha pretende arrecadar duas toneladas de ração que serão doadas.

O evento, que reuniu protetores de animais independentes da cidade, aconteceu no auditório do Senac, no Centro de João Pessoa. “A campanha ‘Natal Pet Sem Fome’ é uma campanha inovadora, que a Prefeitura está lançando na cidade, tendo como objetivo fazer a arrecadação de ração e utensílios para pets e tudo que for arrecadado se juntará ao Banco de Ração para que também seja doado aos protetores independentes”, explicou Ítalo Oliveira, coordenador de Políticas de Bem-Estar Animal e Ambiental da Semam.

A campanha inicia a arrecadação nesta segunda-feira (27) e segue até o dia 15 de dezembro. No dia 16 de dezembro acontecerá a entrega das doações. Entre os itens que podem ser doados para a campanha estão ração (desde que a embalagem esteja lacrada para garantir a segurança do alimento), coleiras, focinheira, caixa de transporte e roupa cirúrgica. Os pontos de coleta são a sede da Semam, no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, e na Clínica do Pet, na Rua Marechal Almeida Barreto, 520, atrás do Mercado Central, no horário das 8h às 17h.

No local foi realizada a atualização cadastral dos protetores animais e lançamento do Programa Banco de Ração 2024, com a apresentação dos critérios de recebimento do benefício. O protetor independente Márcio Cavalcanti foi um dos que estiveram no evento e realizou seu cadastro para receber as doações do Banco de Ração.

“Uma iniciativa muito boa da prefeitura porque a gente como protetor, cuidador, a gente precisa de ajuda, precisa de recursos que a gente geralmente tira do nosso próprio bolso, muitas vezes fica com dificuldade de suprir as necessidades dos animais e com o Banco de Ração a gente vai poder ajudar tanto os 20 gatos que já temos cuidado, além do que prestamos ajuda quando nos pedem”, completou.

Além do lançamento das ações, também foram apresentadas as ações realizadas pela Prefeitura de João Pessoa visando o bem-estar animal, entre elas o cadastramento de protetores independentes na cidade; eventos de doação de animais realizados periodicamente; o Programa Banco de Ração que em 2023 distribuiu nove toneladas de ração; Programa Saúde Animal (que realiza atendimentos de Saúde em domicílio dos protetores independentes); castração de animais por meio do Castramóvel, que realizou 800 castrações em apenas cinco meses; Clínica do Pet, que realizou mais de 22.000 procedimentos e mais de 4.000 animais atendidos, além das obras do futuro Hospital Veterinário, cuja construção acontece no Bairro dos Estados.