Rede Escola

Saúde divulga resultado da homologação das inscrições para residências médica e multiprofissional

06/01/2023 | 18:00 | 34

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou, na tarde desta sexta-feira (06), o resultado da homologação das inscrições para as Residências Médica e Multiprofissional. Os resultados já estão no Portal da Transparência da Prefeitura de João Pessoa e podem ser acessados no link para residência médica e no link para residência multiprofissional.

A próxima etapa do processo seletivo é a realização da prova escrita, marcada para o próximo dia 28, no Unipê. Os aprovados nos processos seletivos utilizarão os serviços da rede municipal de saúde como campo prático de atuação para a formação profissional, atuando, a partir deste ano, nos três níveis de atenção: primária, especializada e hospitalar.

De acordo com a gerente de Educação na Saúde (GES), Jeovana Stropp, os candidatos que tiveram a inscrição indeferida deverão se manifestar, por meio do protocolo de inscrição, para que possam ser analisadas. “Os programas de residência médica e multiprofissional representam a qualidade que temos em nossos serviços, com o maior número de especialistas aprimorando a qualidade assistencial para os usuários da rede SUS”, destacou Jeovana.

Vagas – No programa de Residência Multiprofissional estão sendo ofertadas 37 vagas, distribuídas nas áreas de Enfermagem (09), Farmácia (04), Fisioterapia (04), Fonoaudiologia (03), Medicina Veterinária (03), Nutrição (04), Odontologia (03), Psicologia (04) e Terapia Ocupacional (03).

Já para o programa de Residência Médica estão disponíveis 46 vagas, divididas nas áreas de Anestesiologia (02), Clínica Médica (6), Cirurgia Geral (05), Coloproctologia (02), Ginecologia e Obstetrícia (04), Família e Comunidade (20), Neonatologia (03), Ortopedia e Traumatologia (03).

Rede Escola – As residências médica e multiprofissional, assim como estágios, pesquisas e visitas técnicas na rede municipal de saúde são coordenadas pela Gerência da Educação na Saúde (GES) da SMS, através do projeto Rede Escola. A iniciativa estabelece parcerias na construção e efetivação da aprendizagem pelo trabalho na rede de serviços, favorecendo a melhoria da qualidade e humanização do atendimento prestado à população.