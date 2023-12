Prefeitura apoia Natal de Luz com padre Nilson Nunes, padre Fábio de Melo e Diego Fernandes

27/12/2023 |

A noite desta quinta-feira (28) vai ser emocionante em João Pessoa. É que acontece, a partir das 19h, a 7ª edição do Natal de Luz, na Praia de Tambaú. O evento, que conta com o apoio da Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), traz como atrações o padre Nilson Nunes, que comanda o show, o padre Fábio de Melo e a participação do cantor Diego Fernandes. A expectativa é reunir 150 mil pessoas.

“Temos um carinho imenso pelo projeto do Natal de Luz, desenvolvido pelo Padre Nilson. Este ano, temos como convidado especial o Padre Fábio de Melo. É um momento especial porque reafirma o sentimento de esperança, de solidariedade, que marcam o Natal. Tanto eu quanto o prefeito Cícero Lucena temos o envolvimento e damos um tratamento especial ao Natal de Luz, que recebe o morador de João Pessoa e o visitante para esse momento de reflexão sobre o sentido verdadeiro do Natal”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

O padre Nilson Nunes também comemora a realização do evento e conta como tudo começou. “O Natal de Luz surgiu de uma inspiração que tive durante a Missa da Luz, quando estava diante do Santíssimo. Este ano, vamos fazer uma grande festa para Jesus. Tudo está sendo preparado com muito carinho. Vamos viver esta emoção”, declarou.

O evento busca reunir o público para uma grande confraternização e renovação espiritual. É um momento de reunir as famílias que moram na cidade e turistas que visitam a Capital, neste período de férias, para renovar a fé, agradecer as bênçãos e também refletir, ouvir louvores e esperar o Novo Ano com o coração leve, celebrando o nascimento de Jesus.