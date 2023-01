João Pessoa vacina contra a Covid-19 nesta sexta (6); veja horários e locais

Compartilhe















O município de João Pessoa segue com a campanha de vacinação contra a Covid-19 imunizando todos os públicos a partir de seis meses de idade, nesta sexta-feira (6). O ponto fixo no Mangabeira Shopping funciona até as 22h, garantindo à população o acesso à vacinação em diferentes horários.

Para crianças entre 6 meses e 11 meses e 29 dias, com ou sem comorbidades, podem tomar a primeira dose sem realizar agendamento. É preciso apresentar documento oficial com foto, Cartão SUS ou CPF, e comprovante de residência em João Pessoa. Crianças a partir de 1 ano a 2 anos, 11 meses e 29 dias que tenham alguma das comorbidades elencadas pelo Programa Nacional de Imunização precisam apresentar laudo ou declaração médica, com o CID que comprovem a doença.

Para este novo grupo, a referência de vacinação é o posto fixo instalado no Mangabeira Shopping, que funciona no período das 13h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 16h. As demais salas de vacina, distribuídas em toda cidade de João Pessoa, seguem, ofertando normalmente todos os imunizantes de campanha e de rotina, garantindo a assistência preventiva.

Documentação necessária

No momento da vacinação, é necessário apresentar um documento oficial com foto, número do cartão do SUS ou CPF. No caso de crianças, é necessária a apresentação da certidão de nascimento da criança e cartão SUS. Casos de crianças com comorbidades, além dos documentos deve entregar a cópia do laudo ou declaração que aponte a comorbidade elencada pelo PNI, que conste o número do CID.

Disque vacina

No caso de dúvida ou para mais informações os usuários também podem ligar para o ‘Disque Vacina’, pelos números 98600-4815 e 98699-2917, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Ainda, estes números seguirão fazendo agendamentos para vacinação domiciliar de crianças e adultos acamados, restritos aos leitos.

Locais para vacinação em João Pessoa nesta sexta-feira (6):

Crianças a partir dos seis meses a menores de 1 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer

Mangabeira Shopping (pedestres) – 13h às 22h

Crianças a partir dos 5 a 11 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer

2ª dose: Pfizer (60 dias)

Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização (Torre) – 8h às 16h

Mangabeira Shopping (pedestres) – 13h às 22h

A partir de 12 anos (sem agendamento)

1ª dose: 12+

2ª dose: Janssen, Astrazeneca (90 dias) e Pfizer (60 dias)

3ª dose: 12+ (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 28 dias da 2ª dose); e trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose)

4ª dose: 30+ (após 120 dias da 3ª dose); trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 120 dias da 3ª dose)

Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h

Mangabeira Shopping (drive e pedestres) – 13h às 22h

*Exceção das USFs: Ilha do Bispo, Alto do Céu II, Mandacaru VIII, Jardim Planalto, Rosa de Fátima, Cruz das Armas IV, Jardim Saúde e Vieira Diniz.

Vacinação Domiciliar

Exclusivamente para crianças com comorbidades e restritas ao leito – acamados

Agendamento pelos números: (83) 98600-4815 e 3212-3371

Horário: 8h às 16h

