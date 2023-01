AGENDA DE JOGOS DE HOJE, QUINTA (05/01) ONDE ASSISTIR PREMIER LEAGUE, COPINHA E PORTUGUÊS

CONFIRA A AGENDA ONDE ASSISTIR AOS AMISTOSOS DE SELEÇÕES INTERNACIONAIS ATÉ A COPA DO MUNDO Onde assistir os jogos de hoje

Assista todos os jogos de futebol na TV hoje E AMANHÃ! As transmissões, a agenda de partidas e tudo que acontece na TV, no Tablet ou no celular, você acompanha aqui.

NO LINK DE CADA JOGO, VOCÊ VÊ A FICHA COMPLETA DA PARTIDA.

Jogos de HOJE e da semana NA TV

JOGOS DE QUARTA (04/01)

19:00 ABC x Maringá Rodada 1 19:30 Marília x CSP Rodada 1 19:30 Vasco x Capital-TO Rodada 1 20:15 Sampaio Corrêa x Itabaiana Rodada 1 21:45 São Paulo x Porto Velho Rodada 1

20:00 Cesar Vallejo x Universitario 20:00 Coquimbo x Universidad de Chile

JOGOS DE QUINTA (05/01)

Campeonato Inglês

17:00 Chelsea x Manchester City Rodada 19

Campeonato Português

16:15 Santa Clara x Braga Rodada 15

Copa SP de Futebol Júnior

12:45 Penapolense x Comercial-MS Rodada 2 13:00 Nacional-SP x XV de Piracicaba Rodada 1 15:00 Capivariano x Cruzeiro Rodada 2 15:15 Juventude x Alecrim Rodada 1 17:15 Francana x Cruzeiro-AL Rodada 2 19:30 XV de Jaú x Floresta Rodada 2 19:30 Guarani x Grêmio Rodada 2 21:45 Aparecidense x Flamengo Rodada 2

Copa do Rei

12:00 Ibiza Ilhas Pitiusas x Betis Terceira fase 14:00 Gimnàstic x Osasuna Terceira fase 16:00 Eldense x Athletic Bilbao Terceira fase

Pré-Copa do Nordeste

19:30 Vitória x Cordino Primeira fase 20:00 Jacuipense x Altos Primeira fase 20:00 CSA x Potiguar de Mossoró Primeira fase 20:00 América-RN x Moto Club Primeira fase 20:00 Confiança x Sousa Primeira fase 20:00 Ferroviário x ASA Primeira fase 21:30 Santa Cruz x Caucaia Primeira fase 21:30 Botafogo-PB x Retrô Primeira fase

Amistoso Interclubes

08:30 Aue X VfB Oldenburg 10:00 Pendikspor X Furth- 20:00 Universidad Católica x Oriente Petrolero

JOGOS DE HOJE (06/01)

Campeonato Espanhol

14:30 Elche x Celta Rodada 16 17:00 Valencia x Cádiz Rodada 16

Campeonato Português

16:00 Benfica x Sporting Rodada 16 16:00 Benfica x Portimonense Rodada 15 18:15 Famalicão x Vizela Rodada 15

Copa SP de Futebol Júnior

08:45 São-Carlense x Pinheirense Rodada 2 11:00 São Carlos x Botafogo Rodada 2 13:00 Tanabi x Real Ariquemes Rodada 2 13:00 Tupã x Parauapebas Rodada 2 13:00 Comercial-SP x Volta Redonda Rodada 2 13:00 Atlético Guaratinguetá x Grêmio Pague Menos Rodada 2 13:00 União Suzano x Vitória da Conquista Rodada 2 13:00 Flamengo-SP x São José-RS Rodada 2 13:00 Paraná x Vitória Rodada 2 15:00 São Bento x Athletico-PR Rodada 2 15:00 Taubaté x Porto Vitória Rodada 2 15:15 Portuguesa x Náutico Rodada 2 15:15 Velo Clube x Cuiabá Rodada 2 15:15 Inter de Limeira x Sport Rodada 2 15:15 Gama x Goiás Rodada 2 15:15 Novorizontino x Figueirense Rodada 2 15:15 Guarulhos x Coritiba Rodada 2 15:15 Ska Brasil x Aster Rodada 2 17:15 Rio Preto x Juazeirense Rodada 2 17:15 Barretos x Picos Rodada 2 17:15 Imperatriz x Fluminense Rodada 2 17:45 Mirassol x Inter de Minas Rodada 2 17:45 Catanduva x Ceilândia Rodada 2 19:30 Ferroviária x Zumbi Rodada 2 19:30 América-SP x Palmeiras Rodada 2 20:00 União ABC x Chapecoense Rodada 2 20:00 América-RN x Avaí Rodada 2 21:45 Fast x CorinthiansRodada 2

Copa da França

17:00 Châteauroux x Paris Saint-Germain 32 avos de final

Copa da Inglaterra

17:00 Manchester United x Everton Terceira fase

