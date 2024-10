Relembre o mundo em 2007, ano do último brasileiro a conquistar a Bola de Ouro

Em 2007, Kaká se tornou o último brasileiro a conquistar a Bola de Ouro, prêmio da revista francesa France Football que reconhece o melhor jogador de futebol do ano. A escolha do jogador foi um reflexo de seu desempenho com o Milan, clube pelo qual conquistou a Liga dos CampeõesdaEuropa em maio daquele ano. Desde então, o futebol viu ascensões e transformações globais, especialmente com o domínio de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Nesta segunda-feira, apesar do favoritismo de Vini Jr. do Real Madrid, o prêmio ficou com Rodri, volante espanhol do Manchester City.

O Mundo em 2007

O ano de 2007 foi marcado por acontecimentos que moldaram a tecnologia e a cultura pop contemporânea. A Apple lançou o primeiro iPhone, revolucionando a comunicação móvel. O Google estreou o Street View e o YouTube começou a oferecer seu conteúdo em outros idiomas, incluindo o português, aproximando ainda mais a plataforma dos brasileiros.

No esporte, Lewis Hamilton fez sua estreia na Fórmula 1 e terminou o ano como vice-campeão mundial. No futebol nacional, o São Paulo conquistou o Campeonato Brasileiro e o Fluminense venceu a Copa do Brasil, enquanto o Corinthians foi rebaixado para a Série B. Na Libertadores, o Boca Juniors levou o título, e o Milan de Kaká superou o Liverpool na final da Champions.

Já na cultura, o Cristo Redentor, símbolo máximo do Rio de Janeiro, foi eleito uma das Novas Sete Maravilhas do Mundo, e o filme Harry Potter e a Ordem da Fênix liderou as bilheteiras dos cinemas em todo o planeta.

Como funciona a premiação da Bola de Ouro

A Bola de Ouro é atribuída anualmente com base em três critérios principais: desempenho individual, influência em partidas decisivas e o comportamento ético e de fair play do jogador.

O processo de escolha é conduzido por um júri internacional de jornalistas, com um representante de cada um dos 100 países melhores ranqueados pela FIFA. Cada jurado classifica 10 jogadores a partir de uma lista pré-selecionada de 30 nomes. Os jogadores recebem pontos com base na classificação individual de cada jurado, e o atleta com a maior pontuação final leva o troféu. Em caso de empate, são analisados os votos nas primeiras posições para definir o vencedor.

O momento era de Vinícius Júnior, prata do Flamengo

Com 24 gols e nove assistências na temporada passada, Vinícius Jr. foi o principal nome, mais uma vez, do Real Madrid e é atualmente uma das esperanças do futebol brasileiro para recuperar a Bola de Ouro.

Em 2024, Vini Jr. já acumula oito gols e cinco assistências em 14 partidas. O brasileiro foi decisivo na conquista da Liga dos Campeões 2023/24 pelo clube madrilenho.

