veja como baixar e jogar 2 games

A cantora paraibana Juliette lançou mais um jogo inspirado nela. Dessa vez, a música ‘Falta de Atenção‘, feat. da campeã do BBB 21 com Nattan, dá nome e é o tema central do jogo.

Os jogos de Juliette foram criados pelo paraibano Ittalo Ornilo em diferentes momentos da vida dela. O Jornal da Paraíba te explica como jogar e baixar os games (veja abaixo).

Jogos de Juliette

“Vai, Juliette!”

O primeiro game de Juliette foi criado por fã quando ela ainda estava confinada no Big Brother Brasil 21.

O game foi desenvolvido por Ittalo Ornilo, paraibano de João Pessoa, inspirado na trajetória da conterrânea no BBB.

Ele, que é fã da advogada e do BBB, aproveitou o tempo livre durante a semana em que o governo da Paraíba limitou o funcionamento de vários setores econômicos para frear a pandemia da Covid-19, no fim do mês de março e início de abril, para começar a colocar em prática a ideia de produzir o jogo.

No “Vai Juliette”, quanto mais pontos, mais fãs para a paraibana. Para isso, ela tem que superar obstáculos semelhantes aos do BBB, ou seja, paredões, “ETs” e também cobras e bananas. Pra ficar forte, a maquiadora pode salvar cactos (marca dela nas redes sociais) e comer cuscuz. Isso tudo vestida de policial, como aconteceu quando a paraibana pegou o castigo do “Monstro” na casa.

Atualmente o jogo segue disponível na loja de aplicativos para celulares Android e acumula mais de 37 mil avaliações e mais de 500 mil downloads.

“Falta de Atenção”

Anos depois de vencer o BBB, Juliette lançou um novo jogo, que também foi desenvolvido por Ittalo Orlino. Ela disse que fez questão que o game fosse feito pelo conterrâneo pela história deles.