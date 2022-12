Lazer e recreação

Bicicletada Natal dos Sentimentos reúne amantes do esporte para passeio em família

22/12/2022 | 07:00 | 53

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), realizou um passeio ciclístico em família, na noite desta quarta-feira (21). A II Bicicletada Natal dos Sentimentos reuniu mais de 150 pessoas com um percurso saindo do Busto de Tamandaré, sentido Parque Solon de Lucena e retornando ao local de partida.

“É o segundo ano que fazemos esse evento e é um sucesso. Um passeio, com o trajeto de pouco mais de 10 km, muito bonito e que contou com a presença de muitas famílias. O objetivo da gestão do prefeito Cícero Lucena é justamente esse, de ter uma confraternização entre pais e filhos, por exemplo, e ainda praticar atividade física”, comentou o secretário de Esportes da Capital, Kaio Márcio.

Um dos participantes foi o servidor público Manoel Santos. Ele estava acompanhado da esposa Fernanda Pessoa e das filhas Bianca, de 7 anos, e Maria Fernanda, de 3 anos. A bicicleta faz parte da rotina da família.

“Inicialmente queria agradecer a organização do evento e é um momento de lazer e fazer o que gosta junto da família. Nesse momento de Natal, a gente consegue repensar os valores e unir a família em prol do esporte. Já pedalo há mais de 10 anos e sempre tentei me manter saudável. Uma forma de conseguir isso é sempre que possível estar pedalando”, afirmou Manoel Santos.

O evento contou com o apoio da Secretaria de Turismo (Setur), e dos agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) e da Guarda Civil Metropolitana. Após o fim do evento, os ciclistas tiveram a oportunidade de participar do sorteio de uma bike doada por Túlio Bicicletas, um kit de carregador presenteado por Nego Cell, além de uma sanduicheira entregue pela marca de roupa feminina Use Basiki.