Bournemouth x Chelsea ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (14/09)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Bournemouth x Chelsea acontece hoje, HOJE (14/09) às 16 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Bournemouth que tentará a vitória em seu território.

Prévia: Bournemouth x Chelsea – Previsão, Notícias da Equipe e Escalações

O intervalo internacional veio em um momento ideal para o Chelsea, que busca encerrar uma sequência de duas partidas sem vitória no confronto da Premier League deste sábado contra o Bournemouth. Os Blues conseguiram apenas um ponto no empate de 1-1 com o Crystal Palace há duas semanas, enquanto os Cherries realizaram uma das maiores reviravoltas da competição contra o Everton.

Análise da Partida

A atividade fora de campo do Chelsea gerou muito mais debate e controvérsia do que as ações dentro de campo dos homens de Enzo Maresca até agora nesta temporada. Com a janela de transferências agora fechada até janeiro, o recém-nomeado treinador pode focar exclusivamente em questões futebolísticas nos próximos meses.

A temporada dos Blues parecia ter ganhado impulso com vitórias consecutivas sobre o Servette e o Wolverhampton Wanderers, marcando seis gols contra o último no Molineux. No entanto, os homens de Maresca sofreram uma derrota embaraçosa – embora inconsequente – para o lado suíço no segundo jogo de qualificação para a Liga da Conferência Europa.

Apesar das muitas alterações feitas para a visita ao Crystal Palace, que não conseguiu replicar o excelente desempenho do final da temporada 2023-24, a torcida do Chelsea saiu desapontada, já que o gol de Eberechi Eze anulou o esforço de Nicolas Jackson.

Com uma vitória, um empate e uma derrota, o Chelsea está em uma posição familiar na classificação da Premier League, ocupando o 11º lugar, apenas um ponto e três posições abaixo de seus próximos adversários. Uma sequência de três vitórias fora de casa na Premier League está a favor do Chelsea para o jogo de sábado, mas seu histórico defensivo é preocupante, pois não consegue manter um “clean sheet” em 17 jogos consecutivos fora de casa desde que venceu o Fulham em outubro de 2023.

Forma Recente

Bournemouth – Forma na Premier League:

Empate, Empate, Vitória (DDW)

Bournemouth – Forma em todas as competições:

Empate, Derrota, Vitória (DDLW)

Chelsea – Forma na Premier League:

Derrota, Vitória, Empate (LWD)

Chelsea – Forma em todas as competições:

Derrota, Vitória, Vitória, Empate, Derrota (LWWLD)

Notícias das Equipes

No Chelsea, Jadon Sancho, emprestado pelo Manchester United, pode fazer sua primeira aparição neste final de semana após sua chegada no último dia da janela de transferências. Outro ex-jogador do Manchester, Cole Palmer, que se retirou da seleção inglesa por conta de uma lesão na coxa, foi visto treinando e pode estar disponível. Romeo Lavia ainda não foi descartado. No entanto, Reece James (coxa), Malo Gusto (coxa), Omari Kellyman (coxa) e Filip Jorgensen (não especificado) provavelmente não estarão disponíveis para a viagem.

No Bournemouth, Kepa Arrizabalaga perderá sua posição no gol, pois o emprestado do Chelsea não pode enfrentar seu clube-mãe. Com Neto agora no Arsenal, Mark Travers deve ser o goleiro titular. Enes Unal (pé) e Tyler Adams (costas) continuam fora de ação, e ainda não se sabe se Philip Billing (costas) estará disponível.

Possíveis Escalações

**Bournemouth:**

Travers; Araujo, Zabarnyi, Huijsen, Kerkez; Scott, Cook; Semenyo, Kluivert, Sinisterra; Evanilson.

**Chelsea:**

Sanchez; Disasi, Fofana, Colwill, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Madueke, Palmer, Felix; Jackson.

Prognóstico

Esperamos que o Chelsea vença por 2-1, apesar de suas dificuldades defensivas fora de casa. A pausa de duas semanas pode ter sido benéfica para os Blues, que devem conseguir explorar a jovem defesa do Bournemouth para garantir a vitória.

Horário da partida (Brasília): 16h (14 de setembro de 2024).