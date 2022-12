POR QUANTO ANDREY SANTOS FOI VENDIDO? AS CIFRAS IMPRESSIONAM!! – BOLA ROLANDO

Andrey está próximo de deixar o Vasco. O volante, de 18 anos, tem proposta do Chelsea de 40 milhões de Euros, segundo apurou o ge, e a saída para a Premier League é iminente. As partes ajustam os últimos detalhes antes da assinatura de contrato.

A proposta do Chelsea chegou nessa semana. O Newcastle era outro clube inglês interessado no jogador, mas Andrey optou pelo clube de Londres. A oferta é tratada como irrecusável, e o sentimento de pessoas envolvidas na negociação é que a ida para a Inglaterra é certa.

O jornalista Lucas Pedrosa publicou primeiramente a informação sobre a oferta do Chelsea.

Andrey despontou no Vasco nesse ano e rapidamente se tornou o principal jogador do time na Série B. Com 18 anos, terminou a temporada com oito gols. O clube reconhece que dificilmente conseguirá segurar o jogador, que já teve propostas de Barcelona e Chelsea, neste ano.

Andrey está convocado para o Sul-Americano sub-20 e vai representar a seleção brasileira no torneio na Colômbia, entre janeiro e fevereiro.

Fonte: ge

Fonte: mrnews.com.br/index.php/2022/12/21/por-quanto-andrey-santos-foi-vendido-as-cifras-impressionam

