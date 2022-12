Prevenção

Imunizantes contra Covid-19 e Influenza são ofertados em diversos serviços de saúde do município

14/12/2022 | 17:00 | 48

A Campanha para prevenção contra a Covid-19 e a Influenza, segue a todo vapor em diversos serviços da rede municipal de Saúde de João Pessoa. Nesta quinta-feira (15), além dos imunizantes das ações ativas, são ofertadas também todas as vacinas do Programa Nacional de Imunização (PNI), que consta no calendário de rotina e estão disponíveis nas policlínicas municipais, Centro de Imunização, localizado no bairro da Torre, e Unidades de Saúde da Família (USFs), no horário de funcionamento dos serviços.

Já no ponto fixo instalado no Mangabeira Shopping, o horário é das 13h às 22h. Para garantir o cuidado preventivo da população pessoense, profissionais de saúde da Prefeitura de João Pessoa fazem o alerta para que as pessoas atualizem e completem o esquema vacinal, seguindo as informações contidas no cartão de vacina.

As doses das vacinas contra Covid-19 são destinadas a todos os públicos a partir dos três anos de idade, sem necessidade de agendamento, além das crianças de seis meses até dois anos que tenham alguma comorbidade. Para este público, a vacinação é domiciliar, por meio de agendamento, através dos números (83) 98600-4815 e 3212-3371, no período das 8h às 15h. É necessário entregar laudo ou declaração médica, que conste o CID da doença.

Para saber quando buscar a segunda dose ou a dose de reforço, basta conferir a data marcada no cartão de vacinação ou ficar atento aos intervalos. Quem recebe a Pfizer pediátrica, deve cumprir o intervalo de 60 dias, entre a D1 e D2.

Já quem foi vacinado com a Coronavac, cumpre o intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose. Para a dose de reforço do público com idades a partir de 12 anos, é necessário o intervalo de quatro meses da segunda dose. O mesmo intervalo deve ser observado e seguido para o segundo reforço (4ª dose), que também deve ser de quatro meses, apenas para o público acima de 30 anos.

Disque vacina – No caso de dúvida ou para mais informações, os usuários também podem ligar para o ‘Disque Vacina’, pelos números 98600-4815 e 98699-2917, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Documentos necessários – Os responsáveis pelas crianças a partir de seis meses devem apresentar documento oficial com foto ou certidão de nascimento da criança, cartão SUS e comprovante de residência em João Pessoa. Crianças com comorbidades ou alguma deficiência deverão apresentar laudo ou declaração médica que comprove a doença, que deverá ficar retido no local para arquivamento e deve constar o CID (Classificação Internacionais de Doenças Relacionados à Saúde). Para a segunda dose é necessário apresentar o cartão de vacinação e documento com foto.

Para ter acesso à primeira dose da vacina, a partir dos 12 anos, é necessário apresentar documento oficial com foto, Cartão SUS, CPF e comprovante de residência em João Pessoa. Já para a D2, D3 e D4 é obrigatório apresentar o cartão de vacinação e um documento pessoal com foto, além de comprovação documental para trabalhadores de saúde e laudo médico para imunossuprimidos.

Locais para vacinação em João Pessoa nesta quinta-feira (15):

Crianças a partir dos seis meses a 2 anos com comorbidades

1ª dose: Pfizer

– Vacinação domiciliar exclusivamente

Agendamento pelos números: (83) 98600-4815 e 3212-3371

Deve apresentar e entregar cópia do laudo ou declaração médica que comprove a doença (com o CID).

Horário: 8h às 15h

Crianças com 3 e 4 anos (sem agendamento)

1ª dose: Coronavac

2ª dose: Coronavac (28 dias)

– USF Integrada Cruz das Armas I – 7h às 11h e 12h às 15h

– Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 8h às 16h

– Centro Municipal de Imunização (Torre) – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping (pedestres) – 13h às 22h

Crianças dos 5 aos 11 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer

2ª dose: Pfizer (60 dias)

– Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 8h às 16h

– Centro Municipal de Imunização (Torre) – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping (pedestres) – 13h às 22h

A partir de 12 anos (sem agendamento)

1ª dose: 12+

2ª dose: Janssen, Astrazeneca (90 dias) e Pfizer (60 dias)

3ª dose: 12+ (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 28 dias da 2ª dose); e trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose)

4ª dose: 30+ (após 120 dias da 3ª dose); trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 120 dias da 3ª dose)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h

– Mangabeira Shopping (drive e pedestres) – 13h às 22h

*exceção das USFs: Ilha do Bispo, Alto do Céu II, Mandacaru VIII, Jardim Planalto, Rosa de Fátima, Cruz das Armas IV, Jardim Saúde e Vieira Diniz.