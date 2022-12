França vence Marrocos e encarará a Argentina na final da Copa do Mundo no Catar

Compartilhe















A França derrotou Marrocos pelo placar de 2 a 0, na tarde desta quarta-feira, e garantiu vaga na grande decisão da Copa do Mundo no Catar, para enfrentar a Argentina, do craque Lionel Messi.

A seleção francesa não encontrou grandes problemas para derrotar a sensação marroquina. Théo Hernández, no início do primeiro tempo, e Randal Kolo Muani, logo depois de entrar no segundo tempo, balançaram as redes pelo lado europeu, que superaram a forte defesa de Marrocos.

Agora, França e Argentina fazem uma final inédita de Copa. De um lado, Lionel Messi, do outro, Kylian Mbappé. A bola vai rolar no domingo, no Lusail Stadium, às 12h. Ao término da partida, uma das duas conquistará o tricampeonato Mundial.

