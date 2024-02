Cícero Lucena autoriza obras de pavimentação, com infraestrutura completa, em 15 ruas de oito bairros da Capital

O programa de pavimentação da Prefeitura de João Pessoa avança para superar a meta de mais de mil ruas entregues à população até o final do ano. Mais do que um compromisso assumido pela atual gestão, as obras demonstram o respeito com os moradores, levando infraestrutura completa de drenagem, inclusão e acessibilidade, chegando em locais antes esquecidos pelo poder público ou onde o calçamento foi deixado pela metade no passado. Nesta quarta-feira (7), o prefeito Cícero Lucena autorizou obras em mais 15 ruas de oito bairros da Capital e destacou o olhar da Prefeitura para a cidade como um todo.

“Ontem, nós autorizamos 10 ruas em apenas um bairro, hoje nós estamos dando ordem de serviço de 15 novas ruas em oito bairros da cidade, e o que me deixa feliz é que isso é um exemplo claro da forma com que essa gestão está cuidando da cidade. É por toda a cidade que nós temos obras, temos ações, temos cuidado e estamos fazendo a condição de melhorar a qualidade de vida da população. Com um detalhe importante, que é o padrão dessas ruas que estão sendo dada a ordem de serviço aqui, em Paratibe, é a mesmo no Bessa, é a mesmo no Funcionários, no Bairro das Indústrias, no Portal do Sol e nos demais bairros, porque esse é o nosso compromisso, tratar de João Pessoa como um todo”, assegurou o prefeito.

A solenidade aconteceu na Rua Lírio José de Souza, em Paratibe, na Zona Sul de João Pessoa, uma região com crescimento habitacional vertiginoso e que exige uma infraestrutura que atenda as necessidades dos moradores. O secretário de Infraestrutura (Seinfra), Rubens Falcão, reforçou que todos os bairros da Zona Sul estão recebendo o olhar da gestão municipal, desde a reconstrução de escolas e Unidades de Saúde da Família (USF), asfalto novo, pavimentação e a consequente melhoria da mobilidade urbana. Ele informou que a Prefeitura já investiu mais de R$ 600 milhões em obras de infraestrutura na Capital e que a pasta atingiu a marca de 1.400 ordens de serviço com a solenidade desta quarta-feira.

“Na verdade, nós já estamos atingindo hoje a meta de 1.086 ruas dentro do programa de pavimentar 1.500 ruas, com drenagem, calçadas padronizadas, arborização. Estamos buscando essa meta, todos os dias estamos concluindo projetos de licitação e, nesse ritmo, a gente espera cada mês entregar em torno de 100 ruas, inaugurando e cada dia dando mais ordens de serviço. Infelizmente, no passado, existia uma prática em João Pessoa, de calçar pedaço de rua. Nós temos visto até caso de uma rua apenas com o metade calçada, então a gente tem que acabar com isso. Essa gestão, em nenhum momento, fez ruas pela metade, sempre são ruas inteiras, completas, inclusive com drenagem. E muitas vezes a drenagem é muito mais cara do que o pavimento. A gente sabe que a drenagem é um item importante desse tipo de obra”, explicou.

Os moradores da Rua Pau de Ferro, em Paratibe, convivem com esse tipo de problema, de ter calçamento apenas na metade, segundo Deilson Cabral, que ha oito anos reside nessa via. Ele comemorou a autorização de pavimentação pelo prefeito Cícero Lucena. “Com maior estima e gratidão pela execução de uma obra que há muito tempo já deveria ter sido concluída e nunca foi. Tem mais ou menos 180 metros sem calçamento. Agora, com essa gestão e com esse plano de mil ruas, de calçamento, pavimentação, a rua hoje está sendo agraciada, não só ela como as demais por aqui, e isso para todo morador é bom, porque a rua fica atraente, melhor, não terá lama ou poeira”, agradeceu.

Veja as ruas contempladas nesta ordem de serviço, com investimento de R$ 3,4 milhões:

Bessa – Ruas Antônio Jovino de Lima e Estudante Omir Domiciano Cabral

Bairro das Indústrias – Ruas Monte Sinai, Abdias Abdon de Araújo

Paratibe – Ruas Ewillyn Maria Fortunado de Souza, Lírio José de Souza, Agricultor Manoel Delgado de Aguiar, Aderaldo Pereira do Nascimento, Orelha de Pau, Pau Ferro

Cidade dos Colibris – Rua Aposentada Albertina Cabral Dantas

Portal do Sol – Rua José de Almeida Noronha

Mangabeira – Rua Enira Pontes de Lima Oliveira

Funcionários – Rua Mecânico Manoel Moraes de Carvalho

Alto do Mateus – Rua Nova

Minha Rua Calçada – Além de avançar para diminuir o déficit de ruas sem pavimentação na Capital, a Prefeitura de João Pessoa permite que a população tenha acesso as informações do programa, no tocante as ruas que estão na lista para serem calçadas, em relação ao status – licitação, ordem de serviço, contato e investimento.