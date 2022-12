Pai de Otávio admite que lesão do meia preocupou, mas confia em sucesso do filho na Copa

Compartilhe















O paraibano Otávio, meia da Seleção de Portugal, estará à disposição do técnico Fernando Santos na tarde desta terça-feira, na partida das oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, contra a Suíça. O pai do atleta confessou que ficou preocupado com a lesão muscular sofrida pelo filho, mas que agora, após a recuperação, confia no sucesso do filho no Catar.

Otávio Júnior, pai do meia da Seleção de Portugal, que é brasileiro naturalizado português, falou da tensão da família quando soube da lesão do filho, mas que agora espera ver o filho entrando bem no jogo.

“Ficamos tristes e preocupados, toda a família. Ele ficou dois jogos fora, mas hoje, com fé em Deus, volta a jogar e vai fazer um bom jogo”, afirmou o pai do jogador.

Brasil goleia a Coreia do Sul e vai enfrentar a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo

Seu Otávio Júnior ainda disse que em um possível confronto entre Brasil e Portugal neste Mundial do Catar, que se vier a acontecer é na final, por conta do chaveamento, dará preferência para a Seleção Lusitana.

“Eu sou Portugal, jamais vou torcer contra Portugal, desde que ele esteja jogando. No dia que o Brasil joga, como ontem, aí eu sou Brasil, mas no dia que Portugal joga, sou Portugal. Se houver um confronto direto dos dois, eu vou torcer por Portugal. Toda a família é portuguesa”, finalizou.

Portugal e Suíça duelam por uma vaga nas quartas de final na tarde desta terça-feira, às 16h, no Estádio Lusail.

Izabel Rodrigues

Radialista e repórter esportiva.

