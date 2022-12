JARDINE NEGA E BARBIERI DEVE MESMO SER O NOVO TREINADOR DO VASCO – BOLA ROLANDO

Maurício Barbieri está mais próximo do Vasco. A negociação, aberta na última semana, avançou nos últimos dias, e o treinador sinalizou positivamente para a proposta do clube. Pessoas envolvidas nas tratativas pregam cautela, mas há um otimismo quanto ao acerto no início da semana, antes da coletiva de imprensa de Paulo Bracks, diretor esportivo do Vasco, marcada para terça-feira.

Barbieri, de 41 anos, trabalhou nas últimas duas temporadas no Bragantino. No início de novembro ele deixou a equipe paulista. Seu nome foi aprovado pela 777 Partners, e as conversas começaram nesta semana, após o retorno de Paulo Bracks ao Brasil.

O Vasco também fez contato com André Jardine, mas representantes do treinador campeão olímpico informaram que o Atlético San Luís não iria liberá-lo neste momento. Com a negativa, o clube intensificou as conversas com Maurício Barbieri, que deve assinar contrato ainda nesta semana. A expectativa, em caso de acerto, é que ele já esteja presente na reapresentação do elenco, adiada para o dia 12 de dezembro. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, a proposta é de dois anos de contrato.

Maurício Barbieri iniciou a carreira no Audax. Seu primeiro clube de destaque foi o Flamengo em 2018, quando assumiu após a demissão de Paulo César Carpegiani. Sob seu comando, a equipe carioca liderou o Campeonato Brasileiro no primeiro turno, mas perdeu força na reta final, após a saída de Vinícius Júnior.

Após o Flamengo, Barbieri passou por Goiás, América-MG e CSA até chegar ao Bragantino, em setembro de 2020. Ficou dois anos por lá e ajudou a equipe paulista a disputar a Libertadores neste ano. Em 2021, o time foi vice-campeão da Copa Sul-Americana.

