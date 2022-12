Educação

Parceira da Prefeitura de João Pessoa com Instituto Alpargatas premia 280 alunos ‘Nota 10’

06/12/2022 | 13:00 | 63

A manhã desta terça-feira (6) foi de premiação para 280 alunos de 28 escolas da Rede Municipal de Ensino que participaram do ‘Prêmio de Educação – Categoria Aluno Nota 10’, promovido pelo Instituto Alpargatas (IA) em parceria com a Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec-JP). A solenidade aconteceu no Centro Escolar Municipal de Atividades Pedagógicas Integradoras Arthur da Costa Freire (Cemapi), localizado no bairro de Mangabeira. O vice-prefeito de João Pessoa, Leo Bezerra, esteve presente.

“Eu sei do orgulho que vocês papais e mamães estão sentindo hoje porque eu também sou pai e sei do amor que temos pelos nossos filhos. Saber que ele é Nota 10 é gratificante. E para isso nós temos parceiros importantes como o Instituto Alpargatas. Esse prêmio é para vocês, alunos, mas podem ter certeza que o meu coração receberá essa premiação em nome do prefeito Cícero Lucena e mais realizações virão”, afirmou Leo Bezerra.

O Prêmio tem caráter exclusivamente educacional e motivador, com o objetivo de incentivar um melhor desempenho escolar, sem nenhuma modalidade de sorteio ou pagamento, nem é vinculado à aquisição ou ao uso de qualquer bem, direito ou serviço.

“Começo parabenizando nossos alunos e alunas. Vocês podem ter certeza que o lugar que vocês querem chegar, com o esforço de vocês, eu tenho a convicção que conseguem chegar a qualquer lugar. Faço também um agradecimento ao Instituto Alpargatas por mais uma parceria e a todos os profissionais que fazem a Educação. Hoje é dia de festa e alegria”, disse com orgulho a secretária de Educação América Castro.

Só podem participar do Prêmio os alunos que estiverem cursando do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, com idade entre 6 e 18 anos.

O diretor do Instituto Alpargatas, Berivaldo Araújo, falou da importância desta parceria e de ampliar o número de escolas para o próximo ano. “Estamos aqui muito felizes com a presença de 28 escolas, 100% da nossa parceria este ano, já que em 2023 vamos ampliar isto. E nós sabemos que João Pessoa tem muito mais alunos Nota 10. Essa parceria tem trazido grandes ganhos para a gestão pública na questão da educação de qualidade”, disse ele.

Para ser premiado o aluno deverá alcançar alguns requisitos: desempenho escolar comprovado (aproveitamento nos conteúdos e/ou médias escolares); participação em atividades sociais, culturais e esportivas promovidas pela escola; frequência mínima de 85%, além da assiduidade às aulas; disciplina (relações satisfatórias com os familiares, com a comunidade escolar e com o patrimônio público).

As irmãs gêmeas Evelyn e Emily Araújo da Cruz, alunas do 8º ano da Escola Municipal Francisco Pereira da Nóbrega, bairro do Cristo, foram alunas Nota 10 e sabem da responsabilidade que carregam. “Esse projeto traz para mim uma coisa boa porque eu sabia que seria isso tudo, teria toda essa dimensão. Nós nos esforçamos muito na escola para tirarmos notas boas e sermos boas alunos e essa premiação acaba sendo um incentivo. A gente, e os outros oito alunos da escola, acabamos sendo exemplos para os demais”, disse com alegria Evelyn Araújo da Cruz.

Da participação – Cada escola participante do Programa de Educação pelo Esporte e pela Cultura escolhe 10 alunos, denominados de ‘Alunos Nota 10’, por meio de uma comissão escolar, criada para a edição do prêmio, composta pelos seguintes profissionais da educação: gestores, supervisores, professores, coordenadores, secretários escolares, auxiliares e serviço, merendeira, vigilantes, entre outras da comunidade escolar, levando em consideração a participação presencial e/ou híbridas desses alunos, a partir de abril deste ano.

Participam ainda secretarias municipais de Educação do Estado da Paraíba, Pernambuco e Minas Gerais, atendidas pelo Programa de Educação pelo Esporte e Educação pela Cultura. No total o IA, em 2022, está premiando 4.460 alunos nos três Estados.

Confira as escolas da Rede Municipal participantes do programa

Escola Municipal Frei Afonso;

Escola Municipal Virginius da Gama e Melo;

Escola Municipal Zumbi dos Palmares;

Escola Municipal Dumerval Trigueiro Mendes;

Escola Municipal Francisco Pereira da Nóbrega;

Escola Municipal Santa Ângela;

Escola Municipal Arnaldo de Barros Moreira;

Escola Municipal Dom José Maria Pires;

Escola Municipal Luiza Lima Lobo;

Escola Municipal Antônia do Socorro Machado;

Escola Municipal Cícero Leite;

Escola Municipal Fenelon Câmara;

Escola Municipal Damásio Barbosa da Franca;

Escola Municipal Monsenhor João Coutinho;

Escola Municipal Francisca Moura;

Escola Municipal Hugo Moura;

Escola Municipal Nazinha Barbosa;

Escola Municipal Anayde Beiriz;

Escola Municipal João Monteiro da Franca;

Escola Municipal Presidente João Pessoa;

Escola Municipal Antenor Navarro;

Escola Municipal Fernando Milanez;

Escola Municipal Lúcia Braga;

Escola Municipal Analice Gonçalves de Carvalho;

Escola Municipal Apolônio Sales de Miranda;

Escola Municipal Zulmira de Novais;

Escola Municipal Índio Piragibe.