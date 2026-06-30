veja o que abre e fecha em João Pessoa durante o jogo da Seleção na Copa do Mundo
O jogo da Seleção Brasileira contra o Japão pelo dezesseis avos de final da Copa do Mundo de 2026 vai alterar o funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais e repartições públicas em João Pessoa nesta segunda-feira (29). A partida começa às 14h e, apesar da mobilização em torno do confronto, a data não é considerada feriado.
As repartições públicas estaduais da Paraíba e da Prefeitura de João Pessoa terão o funcionamento alterado nesta segunda-feira (29). Os servidores terão expediente reduzido e o atendimento volta ao horário normal na terça-feira (30).
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Shoppings
Shoppings
Manaíra Shopping e Mangabeira Shopping
As lojas funcionam até 30 minutos antes do jogo e reabrem 30 minutos após o apito final. A praça de alimentação e o Espaço Gourmet funcionam normalmente. O shopping fará a transmissão da partida.
Shopping Sebrae
As lojas fecham durante o jogo e reabrem após o fim da partida. A praça de alimentação funciona normalmente.
Shopping Sul
Os lojistas poderão fechar as lojas 30 minutos antes do jogo e reabrir às 16h30. A praça de alimentação permanece aberta, com transmissão do jogo.
Tambiá Shopping
As lojas fecham 30 minutos antes do início da partida e reabrem 10 minutos após o fim do jogo.
Repartições públicas
As repartições públicas estaduais da Paraíba e da Prefeitura de João Pessoa terão o funcionamento alterado nesta segunda-feira (29), dia do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Os servidores terão expediente reduzido, das 8h às 12h, antes da partida contra o Japão, marcada para as 14h. O atendimento volta ao horário normal na terça-feira (30), enquanto os servidores municipais terão jornada estendida até as 16h.
Serviços essenciais, como atendimento de saúde de urgência e emergência, segurança pública e limpeza urbana, serão mantidos.
Bancos
As agências bancárias terão atendimento presencial ao público das 9h às 12h.
Correios
As agências dos Correios atendem até as 13h.
VLTs
Os trens terão operação alterada durante a partida: param às 13h03 e retornam às 15h36 até as 19h20. Confira os horários de cada estação abaixo:
Últimos trens antes do jogo
- Santa Rita → João Pessoa: saída às 12h25, chegada às 12h49.
- Cabedelo → João Pessoa: saída às 12h26, chegada às 13h03.
Após esse horário, a circulação será interrompida.
Retorno da operação
- João Pessoa → Cabedelo: 16h38.
- João Pessoa → Santa Rita: 16h52.
- Santa Rita → Cabedelo: 17h37.
- Cabedelo → Santa Rita: 17h38.
A operação segue normalmente até as 19h20.
Justiça
O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), o Ministério Público da Paraíba (MPPB) e a Defensoria Pública da Paraíba encerram o expediente às 12h.
Comércio
O funcionamento das lojas no Centro e nos bairros fica a critério de cada comerciante. A expectativa é que muitos estabelecimentos fechem pouco antes do início da partida e retomem o atendimento após o apito final.
Ônibus
A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) informou que os ônibus funcionarão com horário especial na segunda-feira (29). As 83 linhas de ônibus iniciaras atividades no horário normal. Entretanto, a partir das 14h a circulação dos veículos será reduzida.
Os ônibus irão realizar uma rota às 14h, uma às 15h e uma às 16h. A partir das 16h a operação será retomada com o esquema previsto para os sábado, ou seja, 78 linhas estarão circulando pela capital.
O órgão também comunicou que as últimas viagens noturnas, que acontecem às 22h20 e 22h50, serão realizadas normalmente.
Bica e Jardim Botânico
O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) e o Jardim Botânico de João Pessoa não irão abrir na segunda-feira, como já é habitual.