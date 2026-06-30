veja o que abre e fecha em Campina Grande durante o jogo da Seleção no Mundial

(Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

O jogo da Seleção Brasileira contra o Japão pelo dezesseis avos de final da Copa do Mundo de 2026 vai alterar o funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais e repartições públicas em Campina Grande, no Agreste da Paraíba, nesta segunda-feira (29). A partida começa às 14h e, apesar da mobilização em torno do confronto, a data não é considerada feriado.

As repartições públicas estaduais da Paraíba e da Prefeitura de Campina Grande terão o funcionamento alterado nesta segunda-feira (29). Os servidores terão expediente reduzido e o atendimento volta ao horário normal na terça-feira (30).

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Confira abaixo o que abre e fecha durante o jogo do Brasil em Campina Grande.

Shoppings

Os shoppings de Campina Grande terão horários de funcionamento alterados durante o jogo do Brasil, com programação variando conforme cada estabelecimento.

📍Partage Shopping

O Partage Shopping estará aberto na segunda-feira (29) mas as atividades serão temporariamente suspensas durante o jogo do Brasil. As lojas e quiosques do shopping funcionam normalmente até as 13h30 e reabrem 30 minutos após o término do jogo.

O jogo também será transmitido na praça de alimentação do shopping e na Alameda Gourmet.

📍Cirne Center

O shopping Cirne Center estará aberto até as 13h da segunda-feira (29). Após esse horário, o shopping encerrará as atividades.

📍Design Mall

O Design Mall funcionará durante a segunda-feira (29), mas terá um horário especial por conta do jogo. De acordo com a assessoria do shopping, todos os serviços do estabelecimento poderão encerrar as atividades 30 minutos antes do jogo e devem voltar a funcionar em até 30 minutos pós o término da partida.

A exceção será somente para a academia e o Bora Rooftop, que funcionam com horários independentes.

O estacionamento funcionará normalmente das 5h às 00h.

📍Shopping Edson Diniz

O Shopping Edson Diniz funcionará com horário reduzido na segunda-feira (29). O shopping estará aberto das 8h às 13h45.

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o horário de atendimento das agências bancárias será reduzido durante a segunda-feira (29), dia do jogo do Brasil. As agências funcionarão das 9h às 12h.

Parques

Na segunda-feira (29), os parques de Campina Grande funcionarão com horário reduzido:

Parque da Criança: 5h às 12h

5h às 12h Parque da Liberdade: 5h às 12h

5h às 12h Vila Olímpica Plínio Lemos: 5h às 12h

Justiça

De acordo com a Justiça Federal da Paraíba (JFPB), as repartições de Justiça do estado não terão expediente presencial durante a segunda-feira (29). O atendimento ao público será realizado de forma online por meio dos canais oficiais do órgão, das 7h às 14h.

A única exceção será para as pessoas com agendamento prévio. Nesse caso, a data de atendimento poderá ser mantida dependendo da unidade judiciária.

Correios

Durante a segunda-feira (29), as agências dos correios funcionarão com horário reduzido. Os serviços de entrega e atendimento acontecem até às 13h.

Comércio

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campina Grande (CDL), a recomendação do órgão é que a jornada de trabalho dos lojistas seja flexibilizada. Em nota, a CDL orientou que, durante a segunda-feira (29), o comércio funcione das 8h às 13h.

Apesar da recomendação, a adesão ao horário especial é facultativa.

Repartições Públicas

A Prefeitura de Campina Grande alterou o horário de funcionamento das repartições públicas do município na segunda-feira (29). De acordo com o decreto publicado na sexta-feira (26), as repartições funcionarão até as 12h.

A exceção será apenas para os serviços essenciais, como a limpeza urbana e os atendimentos de saúde.

O governo da Paraíba também alterou o expediente dos servidores estaduais nesta segunda-feira (29). Com a mudança, o atendimento nas repartições estaduais será realizado das 8h às 12h, em razão do jogo da Seleção Brasileira.

Ônibus

A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) informou que na segunda-feira (29) os ônibus irão funcionar das 5h às 23h seguindo o esquema previsto para os sábados.

O órgão também comunicou que os “virotes juninos”, ônibus dedicados ao transporte dos participantes do São João de Campina Grande, funcionarão normalmente na noite da segunda-feira (29).