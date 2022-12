Eduardo Carneiro critica postura do Republicanos na eleição da presidência da ALPB

Compartilhe















O deputado estadual reeleito, Eduardo Carneiro (Solidariedade) classificou como “individualista” a postura do Republicanos em impor nomes da legenda para a presidência da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB). O partido escolheu Branco Mendes para o primeiro biênio e Adriano Galdino, atual presidente, para o segundo. Tudo com a benção do governador reeleito João Azevêdo (PSB).

Eduardo Carneiro acusou o Republicanos quer comandar o Poder Legislativo sozinha, desprestigiando outras legendas da base do governador. O deputado também afirmou que o governador teria conversado com ele e externado que não iria interferir no processo.

Mesmo com a pressão, ele disse que mantém a sua candidatura à presidência da Mesa Diretora no primeiro biênio e que vai continuar dialogando e mantendo o respeito com todos os deputados, apresentando as propostas e ideias visando garantir a oxigenação, transparência e a igualdade tão necessárias aos deputados no Poder Legislativo.

Seguimos rigorosamente tudo aquilo que apresentamos, com coerência e transparência, pois é nítida a insatisfação com o atual modelo e necessidade de alternância de poder. Respeitamos também a independência dos parlamentares para que dialoguem com outros candidatos, mas com a certeza de que nada do que se desenhe hoje será o desenho final da disputa”, afirmou.

Além de Eduardo Carneiro, o deputado Inácio Falcão (PCdoB) também está com nome posto à disputa da presidência da ALPB para o primeiro biênio.

Angélica Nunes

Jornalista formada pela UFPB, com bacharelado em Direito (Unipê). Atua na cobertura política no Jornal da Paraíba, na CBN e nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

Laerte Cerqueira

Doutor em Comunicação (UFPE), professor do Mestrado em Jornalismo da UFPB. Autor do livro A Função Pedagógica do Telejornalismo (Insular, 2018). É repórter, editor e comentarista político das TVs Cabo Branco e Paraíba e CBN/PB.

