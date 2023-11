Procon-JP encontra menor preço da gasolina comum a R$ 5,470 para pagamento à vista ou no cartão

O menor preço da gasolina comum na Capital para pagamento à vista ou cartão foi encontrado a R$ 5,470 (Posto Elesbão – Água Fria), registra pesquisa comparativa para preços de combustíveis realizada pelo Procon-JP. O maior preço do produto está sendo comercializado a R$ 5,790 (Opção – Torre, Free Way e 99 – Miramar). A diferença está em R$ 0,32, a variação em 5,9% e a média em R$ 5.607. Clique aqui e confira a tabela de preços.

O levantamento do Procon-JP, que visitou 109 postos que estavam em atividade no dia 29 de novembro, constata, ainda, que a gasolina aditivada está oscilando entre R$ 5,570 (postos Expressão – Torre e Opção – Manaíra) e R$ 5,990 (99 e Free Way – Miramar), com diferença de R$ 0,42, média de R$ 5,762 e variação de 7,5%..

Álcool – O preço do álcool está oscilando entre R$ 3,590 (Expressão – Brisamar) e R$ 4,290 (Ale Grid – Bairro das Indústrias). O etanol mostra diferença de R$ 0,70, média de R$ 3,921 e variação de 19,5%.

S10 – Já o diesel S10 está sendo comercializado entre R$ 5,790 (postos Triunfo – Torre e Epitácio Pessoa – Tambauzinho) e R$ 6,290 (Deville – Água Fria, Select – Tambaú e Free Wy – Epitácio Pessoa). O produto traz diferença de R$ 0,50, média de R$ 5,978 e variação de 8,6%.

Diesel comum – Já para o diesel comum, o levantamento do Procon-JP encontrou os preços oscilando entre R$ 5,750 (Independência – Tambiá e Expressão – Torre) e R$ 6,990 (Frei Damião – Ipês, Seixas Petróleo – Penha e FX – Bessa) com variação de 4,2%, média de R$ 5,881 e diferença de R$ 0,24.

GNV – Quanto ao Gás Natural Veicular (GNV), a pesquisa registrou que os preços estão sendo praticados entre R$ 4,450 (Z – Jardim Cidade Universitária e Estrela – Geisel) e R$ 4,460 (11 revendedores). O Procon-JP visitou 13 estabelecimentos de revenda do produto.

Confira a pesquisa completa acessando os sites da Prefeitura de João Pessoa www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjp.pb.gov.br