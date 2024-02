Secretaria de Saúde de João Pessoa promove ação preventiva com vacinas para todos os públicos

A Prefeitura de João Pessoa tem realizado ações contínuas preventivas com vacinação. Além das salas de vacina que funcionam nos serviços da rede de saúde, há também a disponibilização dos pontos móveis e ações extramuros com intuito de garantir a proteção e ampliar a cobertura com as vacinas de rotina e das campanhas ativas – Dengue e Covid-19. O chamamento é também para as pessoas que precisam completar os esquemas vacinais.

“A população precisa estar atenta aos prazos contidos na caderneta de vacinação para tomar novas doses ou quando está sinalizado pelo profissional de saúde a data de retorno para a dose de reforço. A proteção só está completa quando se toma todas as doses recomendadas”, orientou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Nesta quarta-feira (28), as doses podem ser administradas nas unidades de saúde da família, que funcionam das 7h às 11h e das 12h às 16h; e no Centro Municipal de Imunização e nas Policlínicas Municipais, que atendem no período das 8h às 16h.

Estão disponíveis também três pontos fixos localizados no Shopping Sul, no bairro dos Bancários; no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230, que atendem de segunda a sexta-feira, das 12h às 21h; e no Shopping Tambiá, que funciona das 12h às 20h. Todos ofertam as vacinas que fazem parte do calendário de rotina e das campanhas ativas, facilitando a vida do usuário que não pode ir até um serviço de saúde durante o horário normal.

Covid-19 – A vacina que protege contra Covid-19 passou a ser incorporada ao Calendário Vacinal de rotina da criança, conforme o Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde. O objetivo principal é reduzir casos graves e óbitos pela Covid-19. Por isso, é fundamental alcançar elevadas e homogêneas coberturas vacinais para todos os grupos com indicação.

Dengue – A proteção contra a dengue tem o esquema de vacinação com a recomendação de duas doses, com intervalo de três meses entre elas. Caso o usuário tenha contato com a doença antes da vacina, é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema (atenuada). Caso a infecção ocorra após o início do esquema, não há alteração no intervalo entre D1 e D2, desde que a D2 não seja realizada com o período inferior a 30 dias do início da doença.

A vacina contra Covid-19 pode ser administrada simultaneamente com qualquer outra que faz parte do calendário de rotina, em qualquer intervalo de tempo, na faixa etária de seis meses de idade ou mais. Já a vacina que protege contra a Dengue pode ser coadministrada simultaneamente com os imunizantes inativados do Calendário Nacional de Vacinação do adolescente, exceto as vacinas vivas e atenuadas, que precisam ser administradas com o intervalo de 30 dias.

Documentação – Para ter acesso à vacina das campanhas ativas e do calendário de rotina o usuário deve apresentar um documento oficial, Cartão do SUS e a Caderneta de Vacinação ou o Cartão de Vacina.

Locais de vacinação nesta quarta-feira (28):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Roger III, Cruz das Armas IV, Anayde Beiriz e Jardim Planalto

Policlínicas Municipais e Centro Municipal de Imunização

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Home Center Ferreira Costa

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira)

9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 ( apenas WhatsApp )

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)