Em Paratibe

Prefeitura apoia corrida e realiza ação de saúde em alusão ao Mês da Consciência Negra

20/11/2022 | 11:30 | 42

Na manhã deste domingo (20) foi realizada a 1ª Corrida pela Visibilidade Quilombola, promovida pela Associação Quilombola de Paratibe, com apoio da Prefeitura de João Pessoa, em alusão ao Mês da Consciência Negra e comemoração aos 50 anos da Escola Municipal Quilombola Antônia do Socorro Silva Machado. Também teve início a Semana da Consciência Negra, realizada pela Secretaria de Saúde (SMS), com uma programação serviços gratuitos para a população.

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, prestigiou o evento e ressaltou a importância de uma sociedade harmônica. “Nossa cidade tem um projeto de sociedade mais justa e mais humana. Não admitimos preconceitos e queremos seguir sendo um exemplo”, completou.

Cerca de 100 atletas participaram da 1ª Corrida pela Visibilidade Quilombola que teve percurso total de 5km, sendo pouco mais de metade realizado em trilhas que ficam dentro dos quilombos assentados na região. Os participantes receberam medalhas, lanches após a corrida e assistiram apresentações culturais de dança como maculelê e da banda de música da escola.

Ação de saúde – Além das atividades esportivas e culturais, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), disponibilizou ações educativas e serviços gratuitos à população, como testagem para Covid, aferição de pressão e orientações sobre a correta forma de escovação dos dentes aos moradores da região. A programação da Semana da Consciência Negra segue até quarta-feira (23), em diferentes bairros da Capital.

Nesta segunda-feira (21), as atividades de saúde e cultura estão programadas para acontecer, das 8h às 12h, no Parque Solon de Lucena (Lagoa). No local, será disponibilizada verificação de pressão arterial, testagem rápida, imunização, odontologia, nutrição, auriculoterapia, além de ações culturais, Consultório na Rua, grupos de capoeira e hip hop, assim como a distribuição das cartilhas com informações de saúde.

A manhã da terça-feira (22) está reservada para o bairro de Jaguaribe, onde as ações educativas e os serviços de saúde da população negra e saúde do homem deverão acontecer na Praça Bela Vista. As atividades contam com a parceria da Associação dos Taxistas e Amigos Cristãos da Paraíba, Projeto Dirija Bem.

Na quarta-feira (23), os serviços serão ofertados no turno da manhã em dois pontos da cidade: Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) e na empresa de transportes Tecmar. Nos locais, as equipes da SMS-JP irão proferir palestra sobre doença falciforme e câncer de próstata. As ações educativas e serviços de saúde terão verificação de pressão arterial, imunização, odontologia, auriculoterapia e distribuição de material informativo, com a Cartilha de Saúde da População Negra e Doença Falciforme.