Economia Solidária

Polo de Costura da Prefeitura ajuda na inserção no mundo do trabalho e geração de renda

19/11/2022 | 17:00 | 61

Entre linhas, agulhas e tecidos, as alunas do Centro de Inclusão Produtiva em Vestuário (Polo de Costura), que fica no Alto do Mateus, equipamento administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), da Prefeitura de João Pessoa, dentro da política de Economia Solidária, vão moldando novas realidades e aprimorando conhecimentos.

É o caso de Maria Elizângela, moradora do Bairro dos Novais, que está fazendo o Curso de Modelagem em Jeans Infantil, encontrando a oportunidade de atuar no que ama e sonhar com melhores possibilidades. “Desde pequena eu gostava de costurar e fazer roupas para minhas bonecas. Nos cursos gratuitos do Polo eu reencontrei essa paixão, quero fazer faculdade de Moda, quero voltar a desenhar roupas. A esposa do meu pai que falou dos cursos, já fiz de pintura e quero aprender a fazer crochê”, contou.

Além do curso que Elizângela está fazendo, o Polo de Costura está atualmente com turmas de Acessórios em Crochê, Bolsas e Necessaires, Aventais do Tipo Barbeiro e Crochê Básico. Todos os cursos são gratuitos e voltados para pessoas da própria comunidade que estejam interessados em aprender técnicas em costura.

Elizandra Gomes é outra aluna do curso, que já trabalha costurando profissionalmente e já está em seu terceiro curso no Polo. Ela viu nas aulas a oportunidade de melhorar seus ganhos, já que antes apenas realizava pequenos consertos e agora pretende atender uma clientela maior com a possibilidade de fazer as roupas do zero. “Tenho vontade de ter meu ateliê, já tenho uma experiência boa e aqui temos a oportunidade de aprender as usar as máquinas, como aproveitar melhor o tecido e melhorar nossos rendimentos”, completou.

O maquinário do local também fica disponível à comunidade, que pode utilizar as máquinas para realizar trabalhos mais complexos como costuras em overloque. A coordenadora do espaço, Olívia Lima, destaca também o papel do Polo na saúde mental de quem o frequenta. “Este é um espaço de acolhimento e aprendizagem, onde muitas alunas que chegam ansiosas ou depressivas encontram o apoio que necessitam para seguir em frente, consertando roupas, conversando, tendo aqui um local seguro para terem dias melhores”, finalizou.

Desfile Solidário – O diálogo com os moradores da região é constante e algumas crianças da Comunidade da Beira da Linha foram convidadas para servirem de modelos para a confecção de roupas baseadas no Curso de Modelagem em Jeans Infantil. As peças produzidas serão apresentadas em desfile solidário que acontece em dezembro, com a entrega dos certificados e comemoração natalina da unidade.