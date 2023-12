Paraibano de 18 anos passa em 1º lugar no vestibular do ITA, um dos mais concorridos do Brasil

Quatro anos intensos de estudos e descobertas. Esse foi o tempo exato que durou a preparação de Marcello Ryaj de Almeida Santos, de 18 anos, aprovado em 1º lugar no vestibular do Instituto de Tecnologia Aeronáutica (ITA), um dos mais concorridos do Brasil. O jovem, de João Pessoa, soube da aprovação na última terça-feira (19) quando recebeu uma ligação do reitor da instituição.

A conquista foi motivo de orgulho, surpresa e felicidade para a família do paraibano.

“Eu gelei. Minha mãe ficou sem palavras. Eu sabia que ia passar, mas não esperava que fosse em primeiro lugar. Me senti orgulhoso, eu fiquei estático. Eu tava muito feliz. Era tanta felicidade que eu só parei (para digerir a aprovação)”, confessou Marcello.

O sonho de estudar no ITA começou a ser alimentado há muito tempo na família do jovem, quando a mãe dele ainda era uma criança.

“Ela era bem pobre. Tinha o sonho (de estudar no instituto), mas não tinha oportunidades de estudos tão boas. Ela foi incentivando a gente a estudar. Eu queria medicina. Sendo que depois eu me encantei pelas exatas”, relatou.

O estudante contou que vai seguir a carreira militar, mas daqui a uns anos pretende experimentar algo diferente, com atividades voltadas para pesquisa na área de computação.

“Eu queria medicina, mas acabei me encantando com exatas. Meu sonho mesmo é pesquisar essa parte de computadores, novas formas de linguagem, de programação”, explicou.

Por isso, o jovem optou cursar Engenharia de Computação, que é uma das oito oferecidas pelo instituto.

O ITA oferece as seguintes engenharias:

Engenharia Aeronáutica

Engenharia de Computação

Engenharia Eletrônica

Engenharia Civil-Aeronáutica

Engenharia Mecânica-Aeronáutica

Engenharia Aeroespacial

Em 2023, 9.075 candidatos se inscreveram no vestibular do ITA. Deles, 4.103 não escolheram a carreira militar. Do mais de 9 mil inscritos, 777 foram classificados para a segunda fase.

A primeira fase da seleção foi composta por 60 questões de múltipla escolha com questões das disciplinas de matemática, física, química, português e inglês. Só foi aprovado o candidato que acertou cinco ou mais perguntas em cada disciplina e obteve média de 50% no geral.

Já a prova da segunda fase foi dividida em dois dias. No primeiro, foram aplicadas dez questões dissertativas de matemática e química. No segundo, foram 10 perguntas de física e também foi exigida a produção de uma redação.

Preparação de estudante durou quatro anos

A preparação de Marcello durou quatro anos até que ele fosse aprovado. A jornada de estudos do pessoense começou na primeira série do ensino médio, em 2024.

1º ano – 2020

O jovem ganhou bolsa de estudos em um colégio de Fortaleza, no Ceará. Ele teve dificuldades para acompanhar o ritmo da instituição e continuou estudando mesmo com as aulas suspensas por conta da pandemia de Covid-19. O estudante começa a rotina de estudos a partir das 6h e só parava por volta das 23h.

2º ano – 2021

Marcello queria participar das Olimpíadas Internacionais de Física. Ele acabou indo além do necessário nos estudos, começando as atividades no turno da noite e indo até 6h do dia seguinte. Por conta disso, ele não teve bons resultados.

3º ano – 2022

O paraibano passou o ano inteiro estudando com uma rotina semelhante a que adotou na primeira série do ensino médio. Só que dessa vez de forma presencial. Ele não foi aprovado no vestibular do ITA em 2022.

4º ano – 2023

Neste ano, ele mudou as estratégias. Passou a praticar atividades físicas, a dormir 8 horas por dia e também tinha horários de lazer. Também passou a estudar conteúdos mais aprofundados, especialmente com livros do ensino superior.

Dicas para quem também quer alcançar a aprovação

“Fazer o básico. Por mais que tenha falado que sonhos grandes requerem atitudes grandes, o básico é muito bem vindo. Querendo ou não, o sistema todo induz o aluno a que ele só vai passar se estudar 14 por dias, acordar estudando, dormir estudando. Não é bem assim. Muito já se provou que a qualidade do estudo pode superar o tempo de estudo”, refletiu o jovem.

Para que outros estudantes tenham rotinas de estudos eficazes, Marcello recomenda uma rotina saudável e equilibrada, seguindo as seguintes dicas: