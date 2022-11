Até o próximo sábado

Prefeitura de João Pessoa promove Semana Nacional de Ciência e Tecnologia com eventos gratuitos

09/11/2022 | 21:00 | 66

Mostras de robótica, competições de games, olimpíadas de matemática, além da apresentação de cosplay, shows, espaço Geek e oficinas de arte, vídeo e tecnologia. Estas são algumas atrações gratuitas que vão movimentar a 19ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). O evento foi aberto na noite desta quarta-feira (09), no Teatro Paulo Pontes do Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho, e contou com a presença do prefeito em exercício de João Pessoa, Leo Bezerra, e diversas autoridades.

“Meu coração está cheio de alegria nesta noite. O prefeito Cícero Lucena e toda equipe da Prefeitura mostraram que João Pessoa inovou quando o assunto é ciência e tecnologia. Nós estamos fazendo aplicativos e formando verdadeiros profissionais da área. E as parcerias que temos nesse evento com o Estado e universidades públicas são muito bem-vindas. As portas da Prefeitura estão sempre abertas”, afirmou Leo Bezerra.

Durante o evento de abertura nesta quarta-feira, houve apresentação da youtuber Júlia Jaccoud, com a palestra ‘A matemaníaca’. A Olimpíada de Matemática reuniu quase 600 competidores. A competição de games também reuniu dezenas de crianças e jovens. A SNCT, que é promovida pela Secretaria de Ciência e Tecnologia da Capital (Secitec), em parceria com o Governo do Estado e Ministério da Ciência e Tecnologia, ainda contou com o show da Big Band Rubacão Jazz.

“O grande objetivo da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é o de mostrar a população de João Pessoa o que estamos produzindo. Não só nas nossas universidades públicas, como também nas escolas municipais, que têm o ensino da robótica como referência nacional. Só neste primeiro dia, mais de 3.000 pessoas participaram do evento, que já é considerado um sucesso”, destacou o secretário de Ciência e Tecnologia da Capital, Guido Lemos.

Estiveram presentes ainda o vereador Thiago Lucena; o pró-reitor de administração da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Cássio da Nóbrega Besarria; o secretário estadual de Educação e da Ciência e Tecnologia, Cláudio Furtado; a secretária de Educação e Cultura da Capital (Sedec), América Castro; dentre outras autoridades.

Programação – A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acontece até o próximo sábado (12), tem uma vasta programação gratuita e aberta ao público em geral no Espaço Cultural. Todas as atividades começam a partir das 14h e vão até 18h. Para conferir a programação completa, clique no link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/19a-semana-nacional-de-ciencia-e-tecnologia/