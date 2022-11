Ciclo de capacitação

Prefeitura de João Pessoa promove terceira oficina de precificação para artesãos

08/11/2022 | 19:30 | 41

A Prefeitura de João Pessoa promoveu, na tarde desta terça-feira (8), o terceiro módulo da oficina de precificação, realizada dentro da programação do Ciclo de Capacitação para Artesãos. Os participantes puderam se aprofundar no tema, conhecendo ferramentas práticas que podem ser aplicadas no dia a dia de produção, de forma descomplicada.

O ciclo é promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), por meio dos programas Eu Posso Aprender, responsável pelas capacitações; e Eu Posso Criar, voltado para o fomento da economia criativa. Ele é oferecido gratuitamente aos profissionais que atuam no artesanato na cidade e acontece no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), no Bairro dos Estados.

Patrícia Ferreira, que trabalha com bolsas e acessórios em crochê, estava entre os artesãos participantes da atividade desta terça-feira. Ela contou que o conhecimento que tinha sobre precificação era muito básico e equivocado. “Muita gente fala que precificar é só pegar o custo do material e o da mão de obra e duplicar. Aqui, descobri que vai muito além disso. Temos que incluir os impostos, a embalagem, o combustível, as perdas. Se não for assim, o que eu achava que era lucro, pode estar sendo prejuízo”, falou.

Os conhecimentos adquiridos já estão transformando, na prática, a rotina de trabalho da artesã. “Comecei a mudar muitas coisas. Com a planilha que o professor nos repassou, inclusive, vou rever o valor de todas as minhas peças, calcular cada uma. Se não for dessa forma, as perdas são certas”, destacou.

Ciclo – De acordo com o diretor de Qualificação e Projetos da Sedest e ministrante da oficina, Dante Tomei, chegar ao terceiro módulo da capacitação demonstra a adesão dos artesãos à ideia de crescer o próprio negócio com qualidade e profissionalismo.

“A turma vem evoluindo constantemente e isso faz com que o artesanato de João Pessoa se mostre desenvolvido e capaz de alcançar altos patamares, uma vez que a gestão do negócio tem que caminhar em conjunto com o vigor do artesanato”, disse.

Essa é a quarta fase do Ciclo de Capacitação para Artesãos. As atividades serão concluídas no próximo dia 22, com a oficina “Como fotografar o seu produto”, ministrada pelo designer Kléber Barros. As vagas já estão esgotadas.