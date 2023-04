Mesinha digital

Prefeitura implanta novo recurso tecnológico para auxiliar na educação infantil e especial

19/04/2023 | 16:30 | 35

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), vem ampliando o campo tecnológico nas unidades de ensino. Nesta quarta-feira (19), na Escola de Formação (antigo Centro de Capacitação dos Professores), na Avenida Beira Rio, professores, coordenadores e especialistas dos Centros Municipal de Educação Infantil (CMEIs) e de salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE) participaram da formação para uso da mesinha digital.

“A mesinha digital chega como sendo um equipamento que vai ampliar as possibilidades dentro da educação infantil ou educação especial porque é um equipamento de recursos onde reconhece diferentes toques, objetos, contempla todas as áreas de conhecimento. Ele vem para somar com toda a equipe docente da Secretaria de Educação”, explicou coordenadora pedagógica da Mesinha Digital, Beatriz Motta, que é uma das ministrantes da formação.

Os professores, coordenadores e especialistas serão multiplicadores dentro das unidades de ensino. A mesinha digital possuiu inúmeros aplicativos para diversos segmentos como educação infantil e educação especial. Ao todo, a Prefeitura da Capital investiu mais de R$ 4,2 milhões na compra de 228 mesinhas.

A mesa digital será mais uma ferramenta que irá auxiliar no processo de alfabetização, letramento, números, relação alfa numérica, especificamente atividades direcionadas para autismo, TDHA, tudo de forma lúdica e criativa. “Qualquer criança ou adulto se sente cativado em querer aprender. Os professores e especialistas quando olham para a mesa também são desafiados a aprenderem coisas novas, assim como as crianças”, disse o chefe do setor de Divisão de Ciências e Dados da Sedec, Lucas Blatt.

A professora de sala de AEE, Cristiane de Carvalho Costa, também compartilha do pensamento de que é mais uma ferramenta importante no desenvolvimento na sala de AEE. “É mais um recurso para que a gente trabalhe de forma concreta com esses alunos. É colorida, tem som, é uma mesa bem dinâmica, o que tenho certeza que vai ajudar demais no aprendizado dos alunos. Teremos infinitas possibilidades para trabalho, inclusive em níveis diferentes como alunos verbais e não verbais. Vamos poder trabalhar ainda a coordenação motora dos alunos”, disse.

Quem também comemorou a nova aquisição para o CMEI Márcia Suênia Madruga Alves da Silva foi a especialista Ana Flávia Firmino. “Essa mesinha vai levar um avanço para os professores realizarem suas atividades e habilidades educacionais. É mais um recurso que a prefeitura está trazendo para nossas unidades que irá enriquecer não só nosso trabalho, como dos alunos que é o principal alvo. Eles irão aprender brincando, desenvolvendo várias habilidades educacionais e com um objetivo concreto”, destacou.