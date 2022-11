Assista AO VIVO o amistoso da Seleção Sub-17: Brasil x Paraguai – BOLA ROLANDO

Assista AO VIVO o amistoso da Seleção Sub-17: Brasil x Paraguai

Acompanhe ao vivo o amistoso da Seleção Masculina Sub-17 em São Luís, no Maranhão. O Brasil enfrenta a seleção do Paraguai em jogo no Estádio Castelão.

É a preparação para o Torneio Sul-Americano Conmebol 2023, que será disputado no mês de março, no Equador. A competição é classificatória para a Copa do Mundo Fifa. O Brasil é o atual campeão do mundo da categoria.

Fonte: Youtube Confederação Brasileira de Futebol

