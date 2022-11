ONDE ASSISTIR Olympique de Marselha x Tottenham AO VIVO PALPITES E ESCALAÇÕES Liga dos Campeões 22/23, HOJE (02/11) – BOLA ROLANDO

O Olympique de Marselha x Tottenham, jogam pela Champions League, edição 2022/2023 hoje, HOJE (02/11) às 17 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League 2022 – 2023, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2022 – 2023, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO Olympique .

NARRAÇÃO/ASSISTIR: 17:00 Olympique de Marselha x Tottenham Rodada 6 – com imagens

Confira onde assistir a todos os jogos da fase de playoffs da Champions League:

Assim, neste ano, os jogos serão transmitidos ao vivo pelos canais da TURNER para todo o Brasil e, inclusive, em TV Aberta, pelo SBT. Todavia, o torcedor também pode assistir online pelo Facebook, em algumas partidas. Nesta fase de eliminatórias, a ESPN também transmitirá jogos. Portanto, será possível assistir a Champions, este ano, pelo HBO MAX, TNT, ARENA TNT (online), Facebook e SBT.

Assim, para saber, exatamente onde esta partida será transmitida, acompanhe a tabela a seguir. Além disto, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira jogos de hoje.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Com tudo ainda por disputar em uma tentadora rodada final do Grupo D, Marselha e Tottenham Hotspur lutam no Velódromo Orange na terça-feira ainda disputando vagas nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Os Lilywhites estão com um ponto de vantagem no topo da seção, enquanto os Les Olympiens estão em quarto lugar, mas ainda são capazes de derrubar o carrinho de maçãs e se classificar para as oitavas de final.

Marseille Lopez; Mbemba, Balerdi, Kolasinac; Clauss, Rongier, Veretout, Tavares; Guendouzi, Payet; Sanchez

Tottenham Lloris; Sanchez, Dier, Lenglet; Doherty, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Lucas, Kane, Son

TRANSMISSÕES HBO MAX

role para o lado (terça e quarta a programação)

PALPITES CHAMPIONS (TEMPO NORMAL)

17:00 Liverpool 2 x 0 Napoli odada 6 17:00 Rangers 0 x 1 Ajax Rodada 6 17:00 Bayern de Munique 2 x 1 Internazionale Rodada 6 17:00 Viktoria Plzen 0 x 4 Barcelona Rodada 6 17:00 Sporting 2 x 1 Eintracht Frankfurt Rodada 6 17:00 Olympique de Marselha 1 x 1 Tottenham Rodada 6

Onde assistir Olympique de Marselha x Tottenham HOJE (02/11) às 17 hs , pela Champions League ou Liga dos Campeões

O ARENA TNT (ANTIGO EI PLUS) SERÁ o responsável por transmitir as partidas da Champions League . A novidade ficará por conta da entrada do SBT, que passará a transmitir os jogos em TV aberta. Assim como na edição passada, alguns jogos também poderão ser assistidos de forma gratuita no FACEBOOK. Aliás, a #CASADACHAMPIONS no Brasil, agora é mesmo o SBT e a TNT, desbancando algumas TV´s como a Globo, que ficou de fora.

Canal 17:00 Olympique de Marselha x Tottenham Rodada 6 SBT NÃO ARENA TNT / TNT SIM space HBO MAX SIM FB WATCH NÃO OUTROS NARRAÇÃO MRNEWS

Champions League Season 2022/2023

A Liga dos Campeões da UEFA de 2022–23 é a 68 edição da maior competição européia e a menina dos olhos dos maiores clubes do planeta. Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, o PSG e tantos outros, colocam como principal foco da temporada, ganhar a competição. Já, considerando-se o nome CHAMPIONS LEAGUE, é a 31ª temporada.

O ante-penúltimo campeão da competição foi o Bayern de Munique, que venceu o PSG na final e ainda humilhou o Barcelona, com uma goleada histórica nas semifinais da competição. Já o penúltimo campeão foi o Chelsea que surpreendeu o poderoso Manchester City, que era, até então, o favorito.

A Liga dos Campeões da UEFA de 2022–23 é a 68ª temporada do principal torneio de futebol de clubes da Europa organizado pela UEFA, e a 31ª temporada desde que foi renomeada de Taça dos Clubes Campeões Europeus para Liga dos Campeões da UEFA.

A final será disputada no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia. O estádio foi originalmente designado para sediar a final da UEFA Champions League de 2020, mas tanto esta quanto a final de 2021, que havia sido posteriormente realocada para o Atatürk, foram transferidas devido à pandemia do COVID-19. O vencedor da UEFA Champions League de 2022–23 se qualificará automaticamente para a fase de grupos da UEFA Champions League de 2023–24 e também ganhará o direito de jogar contra o vencedor da UEFA Europa League de 2022–23 na Supercopa da UEFA de 2023.

O Real Madrid é o atual campeão, tendo conquistado o décimo quarto título recorde na edição anterior.

