ONDE ASSISTIR Copenhagen x Borussia Dortmund AO VIVO PALPITES E ESCALAÇÕES Liga dos Campeões 22/23, HOJE (02/11) – BOLA ROLANDO

O Copenhagen x Borussia Dortmund, jogam pela Champions League, edição 2022/2023 hoje, HOJE (02/11) às 16 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League 2022 – 2023, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2022 – 2023, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO Copenhagen .

NARRAÇÃO/ASSISTIR: 16:00 Copenhagen x Borussia Dortmund Rodada 6 – com imagens

Confira onde assistir a todos os jogos da fase de playoffs da Champions League:

Assim, neste ano, os jogos serão transmitidos ao vivo pelos canais da TURNER para todo o Brasil e, inclusive, em TV Aberta, pelo SBT. Todavia, o torcedor também pode assistir online pelo Facebook, em algumas partidas. Nesta fase de eliminatórias, a ESPN também transmitirá jogos. Portanto, será possível assistir a Champions, este ano, pelo HBO MAX, TNT, ARENA TNT (online), Facebook e SBT.

Assim, para saber, exatamente onde esta partida será transmitida, acompanhe a tabela a seguir. Além disto, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira jogos de hoje.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

O Borussia Dortmund conclui sua campanha na fase de grupos da Liga dos Campeões com uma viagem à Dinamarca para enfrentar Copenhague na noite de quarta-feira.

Enquanto os anfitriões estão garantidos no último lugar do Grupo G, os visitantes já garantiram seu lugar nas oitavas de final com um jogo de antecedência.

Copenhagen Grabara; Diks, Vavro, Lund, Kristiansen; Lerager, Stamenic, Claesson; Bardghji, Haraldsson, Daramy

Borussia Dortmund Meyer; Sule, Hummels, Schlotterbeck, Hazard; Ozcan, Bellingham; Wolf, Brandt, Reyna; Modeste

TRANSMISSÕES HBO MAX

role para o lado (terça e quarta a programação)

View this post on Instagram

A post shared by TNT Sports Brasil (@tntsportsbr)

PALPITES CHAMPIONS (TEMPO NORMAL)

13:45 Real Madrid 2 x 0 Celtic Rodada 6 13:45 Shakhtar Donetsk 0 x 1 RB Leipzig Rodada 6 16:00 Chelsea 2 x 1 Dínamo Zagreb Rodada 6 16:00 Milan 1 x 0 RB Salzburg Rodada 6 16:00 Manchester City 2 x 1 Sevilla Rodada 6 16:00 Copenhagen 0 x 1 Borussia Dortmund Rodada 6 16:00 Juventus 1 x 1 Paris Saint-Germain Rodada 6 16:00 Maccabi Haifa 0 x 3 Benfica Rodada 6

Onde assistir Copenhagen x Borussia Dortmund HOJE (02/11) às 16 hs , pela Champions League ou Liga dos Campeões

O ARENA TNT (ANTIGO EI PLUS) SERÁ o responsável por transmitir as partidas da Champions League . A novidade ficará por conta da entrada do SBT, que passará a transmitir os jogos em TV aberta. Assim como na edição passada, alguns jogos também poderão ser assistidos de forma gratuita no FACEBOOK. Aliás, a #CASADACHAMPIONS no Brasil, agora é mesmo o SBT e a TNT, desbancando algumas TV´s como a Globo, que ficou de fora.

Canal 16:00 Copenhagen x Borussia Dortmund Rodada 6 SBT NÃO ARENA TNT / TNT SIM HBO MAX SIM FB WATCH NÃO OUTROS NARRAÇÃO MRNEWS

SIGA-NOS

Champions League Season 2022/2023

A Liga dos Campeões da UEFA de 2022–23 é a 68 edição da maior competição européia e a menina dos olhos dos maiores clubes do planeta. Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, o PSG e tantos outros, colocam como principal foco da temporada, ganhar a competição. Já, considerando-se o nome CHAMPIONS LEAGUE, é a 31ª temporada.

O ante-penúltimo campeão da competição foi o Bayern de Munique, que venceu o PSG na final e ainda humilhou o Barcelona, com uma goleada histórica nas semifinais da competição. Já o penúltimo campeão foi o Chelsea que surpreendeu o poderoso Manchester City, que era, até então, o favorito.

A Liga dos Campeões da UEFA de 2022–23 é a 68ª temporada do principal torneio de futebol de clubes da Europa organizado pela UEFA, e a 31ª temporada desde que foi renomeada de Taça dos Clubes Campeões Europeus para Liga dos Campeões da UEFA.

A final será disputada no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia. O estádio foi originalmente designado para sediar a final da UEFA Champions League de 2020, mas tanto esta quanto a final de 2021, que havia sido posteriormente realocada para o Atatürk, foram transferidas devido à pandemia do COVID-19. O vencedor da UEFA Champions League de 2022–23 se qualificará automaticamente para a fase de grupos da UEFA Champions League de 2023–24 e também ganhará o direito de jogar contra o vencedor da UEFA Europa League de 2022–23 na Supercopa da UEFA de 2023.

O Real Madrid é o atual campeão, tendo conquistado o décimo quarto título recorde na edição anterior.

Compartilhe isso:

TV MRNews Não perca também:

Fonte: mrnews.com.br/index.php/2022/11/01/onde-assistir-copenhagen-x-borussia-dortmund-ao-vivo-palpites-e-escalacoes-liga-dos-campeoes-22-23-hoje-02-11

CategoriaFUTEBOL AO VIVO