Prefeitura de João Pessoa finaliza preparativos para os Jogos dos Servidores

01/11/2022 | 18:30 | 68

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), fez o congresso técnico para os Jogos dos Servidores nesta terça-feira (1). Na reunião ficaram definidos os últimos detalhes, como a formatação da tabela da competição. A abertura será na próxima segunda-feira (7), às 15h, no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria.

“Tudo pronto. Fizemos o congresso técnico com todas as modalidades. Ficamos felizes em poder ter orientado. O congresso técnico é justamente para orientar os atletas participantes do que vai acontecer na competição a cerca de horário, local e como vai ser estruturada a competição. Tivemos uma adesão muito boa. Fico muito feliz e agora é partir para a prática com o evento”, comentou o secretário de Juventude, Esporte e Recreação da Capital, Kaio Márcio.

Ao todo são 20 pastas da Prefeitura de João Pessoa mais a Câmara Municipal que irão participar dos Jogos dos Servidores. Um detalhe é que os times formados para a competição são única e exclusivamente da secretaria onde o funcionário está lotado.

Logo no primeiro dia, depois da abertura, também está reservado para as disputas da natação com as provas de 25m, 50m e o revezamento 4x25m. As disputas são na piscina do próprio CAM. O evento tem futsal, vôlei masculino e feminino, beach tennis masculino e feminino, basquete e futebol de 7.

Os locais dos jogos são: ginásio Neuza Gonçalves Brandão, nos Bancários; Centro Escolar Municipal de Atividades Pedagógicas Integradoras Arthur da Costa Freire (Cemapi), em Mangabeira VIII; Clube Base, no Altiplano; e a Escola Profª Ana Cristina, na Av. Hilton Souto Maior, em Mangabeira. A tabela completa com os confrontos de todas as modalidades pode ser vista através deste link.