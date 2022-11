Lazer

João Pessoa tem várias opções de lazer no feriadão e ocupação hoteleira deve chegar aos 70%

01/11/2022 | 14:00 | 27

Os paraibanos e turistas terão uma excelente oportunidade de desfrutar das belezas da cidade de João Pessoa com o feriadão desta semana – de 2 a 4 de novembro, colado com o final de semana. Serão cinco dias para aproveitar as praias de águas mornas, piscinas naturais, rio, mangue, mata atlântica, além do centro histórico, centros culturais e da gastronomia. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), a ocupação da rede hoteleira da Capital no feriadão deve chegar a média de 70% .

Segundo o secretário de turismo, Daniel Rodrigues, todos esses atrativos juntos se refletem numa cidade que oferece bem-estar para os moradores e turistas que vem à Capital de várias partes do Brasil e do mundo. “Nós já estamos nos preparando para a programação do Natal dos Sentimentos, festa de Réveillon e para a estação verão, programação ideal principalmente para aqueles que buscam um local tranquilo, bonito e agradável para viajar”.

Conforme levantamento da ABIH, a ocupação da rede hoteleira de João Pessoa, a partir desta quarta-feira (2) até o próximo sábado (5), será de 70% a média. “Já para as festividades do final do ano, a previsão atual é de 60% a 65%, mas que deverá aumentar na medida que se aproximam os eventos”, calcula Rodrigo Pinto, presidente da ABIH.

Dados recentes, divulgados pela Decolar.com, respaldam esse trabalho conjunto, já que colocam a cidade de João Pessoa no Top 10 dos destinos mais procurados no país para o período de final de ano. Dos 10 destinos mais buscados para o Natal no País, sete estão no Nordeste, e João Pessoa está na 10ª posição. Já para os festejos de Réveillon a capital paraibana consta na 9ª posição. O estudo destaca que as buscas por passagens aéreas, para esse período, cresceram em torno de 220%, em relação ao mesmo período de 2021. A avaliação foi feita com base na procura por passagens aéreas nacionais e internacionais no site e app da Decolar para viagens no fim do ano.

As ações que viabilizam o incentivo ao turismo na Capital são executadas em parceria entre vários órgãos municipais, como as secretarias de Infraestrutura (Seinfra) Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde e Esportes, além da Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob), Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) e Limpeza Urbana (Emlur).

Programe-se – Para quem quer curtir um banho de mar ou as piscinas naturais de picãozinho ou na Ponta do Seixas é bom se ligar na tábua de marés para fazer um passeio de catamarã até as piscinas naturais. Esses passeios duram poucas horas e, posteriormente, a opção pode ser escolher um dos bares da orla para curtir a gastronomia local, ainda caminhar no calçadão ou visitar os polos de artesanato.

Outra boa opção é conhecer o Centro Histórico. A tour pode começar pelo Hotel Globo, com a vista do Rio Sanhauá, seguindo para a Casa da Pólvora, Casarão 34, Centro Cultural São Francisco, Igreja de Nossa Senhora do Carmo e o Mosteiro de São Bento. Se esse roteiro for a opção escolhida, é bom consultar a agenda cultural no site da prefeitura, já que alguns contam com programações específicas, como a programação para ver o pôr do sol no Hotel Globo, dentro da programação do projeto ‘Sol Maior’, às sextas-feiras ou para o sábado, com o Sabadinho Bom, na Praça Rio Branco (a partir das12h).