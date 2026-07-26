PSOL aprova candidatura de Olímpio, mas confirmação depende de convenção da federação com a Rede

PSOL homologou a candidatura de Olímpio Rocha para o Governo da Paraíba. (Divulgação / PSOL-PB)

O diretório estadual do PSOL na Paraíba homologou, neste sábado, a candidatura de Olímpio Rocha para o Governo do Estado. A decisão aconteceu na convenção partidária da legenda, que foi realizada no auditório da sede do Sindicato dos Bancários, em João Pessoa.

Apesar de aprovado o lançamento da candidatura de Olímpio Rocha, a oficialização do registro depende da convenção da federação PSOL-Rede, que será realizada neste domingo, também em João Pessoa. Acontece que a Rede, que também realiza convenção própria neste sábado, tem uma tendência a não apoiar uma candidatura da federação e apoiar a reeleição de Lucas Ribeiro (Progressistas).

O PSOL também formalizou o apoio do partido ao nome de João Azevêdo (PSB) para o Senado. O ex-governador, inclusive, estava presente na convenção da legenda socialista. A tendência é que Veneziano Vital do Rêgo (MDB) também receba o apoio do partido.

Para a disputa à Câmara Federal, o PSOL aprovou uma nominata com quatro nomes: Edinho Mendes, Sousa Neto, Taty Valéria e Andrea Miranda.

A legenda socialista é a primeira a homologar uma candidatura ao Governo da Paraíba. Outros seis partidos contam com pré-candidatos que devem ser oficializados nas suas respectivas convenções.

Texto: Gabriel Abdon