Prefeitura de Campina Grande comemora dois anos da Sala do Empreendedor com recorde em atendimentos realizados | Prefeitura de Campina Grande – PB

A Prefeitura de Campina Grande por meio da Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde) comemora nesta quinta-feira, 27, o aniversário de dois anos de existência da Sala do Empreendedor. O equipamento, gerido pela Amde, tem motivos de sobra para celebrar o sucesso do empreendimento na cidade.

O primeiro ano de existência da Sala do Empreendedor já apresentou números expressivos de atendimento ao microempreendedor campinense.

No segundo ano, embora enfrentando os desafios do pós-pandemia, a Sala do Empreendedor tem se notabilizado através do desenvolvimento das suas ações e projetos, realizando parcerias e alcançando resultados significativos.

A Sala do Empreendedor foi um importante instrumento, no contexto do período pós-pandêmico, para os empreendedores de Campina Grande e região. Foram serviços prestados através do atendimento online pelo WhatsApp, bem como realizando lives com especialistas para esclarecimento de dúvidas para a categoria Microempreendedor Individual (MEI).

Passado o isolamento social, muitos projetos e ações puderam ser desempenhadas, a exemplo das Jornadas do Conhecimento, que consistem em uma série de cursos e oficinas de capacitação para os empreendedores.

O projeto Casa do Empreendedor Arretado, um espaço de incentivo aos negócios, localizado em um dos chalés da Vila do Artesão, também tem sido de relevante importância quanto à assistência prestada ao MEI.

Outra importante ação é o Projeto Sala Itinerante, um instrumento que promove o atendimento nos bairros, equipamentos municipais e à comunidade estudantil/acadêmica que já empreende ou deseja empreender.

As parcerias são inúmeras e cada vez mais se estendem por acreditarem no trabalho desenvolvido pela Amde e sua equipe técnica. Entre esses destacam-se: Sebrae, Banco do Nordeste/Crediamigo, Inovalab/Unifacisa, Rebouças, Senai, Grau Técnico e IFPB.

“Acreditamos verdadeiramente que a união faz a força e que o resultado acontece de maneira extraordinária quando é disseminado e potencializado. Assim, é por isso que não medimos esforços para manter e desenvolver parcerias que somam, de sobremodo, ao trabalho que vem sendo exercido. Deste modo, só temos que agradecer a todos que acreditam no potencial que é a Sala do Empreendedor de Campina Grande”, destacou a presidente da Amde, Alana Carvalho.

Resultados do trabalho desenvolvido pela Sala do Empreendedor de Campina Grande neste aniversário de 2 anos:

• mais de 11 mil empreendedores atendidos;

• mais de 500 empreendedores formalizados;

• mais de 200 empreendedores capacitados/qualificados;

• Média de 170 DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) e 70 parcelamentos gerados por mês, entre outros registros.

Um importante termo de parceria já está em formalização com a Receita Federal para ampliar os benefícios oferecidos para o microempreendedor de Campina Grande em, pelo menos, mais 20 tipos de serviços, reduzindo a burocracia no processo de formalização do MEI.

Todo apoio e incentivo oferecido à Sala do Empreendedor decorre de políticas públicas idealizadas pelo prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, e pela presidente da Amde, Alana Carvalho, que entendem a relevância socioeconômica desta categoria para fomentar o cenário local e regional.

A Amde, por meio da Sala do Empreendedor, também foi premiada como Cidade Empreendedora, obtendo a 2° colocação e ficando atrás apenas da capital, João Pessoa. O evento foi organizado pelo Sebrae-PB e o prêmio foi um reconhecimento do Programa SuperAção, criado pela Prefeitura de Campina Grande durante a pandemia para socorrer a população empreendedora do município.

“O motivo de tudo isto é o empreendedor, que move toda a equipe da Prefeitura de Campina Grande, a Amde e a Sala do Empreendedor a continuar empregando esforços que contribuam para o seu desenvolvimento do município e região”, pontuou Alana Carvalho.

Codecom

