Dados do Caged

João Pessoa registra avanço no saldo de empregos no mês de setembro

26/10/2022 | 18:00 | 15

João Pessoa registrou o oitavo mês consecutivo com saldo positivo de geração de emprego, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados, nesta quarta-feira (26), pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Só no mês de setembro foram abertas 489 vagas formais de trabalho. A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), tem se empenhado com programas e ações para continuar fomentando oportunidades para trabalhadores.

O comércio foi o setor que liderou o ranking pessoense, em setembro, com o saldo positivo de 420 postos de trabalho, seguido pela construção civil (97), indústria (96) e agropecuária (1). A Capital também registrou marcas positivas nos meses de fevereiro (+902), março (+575), abril (+865), maio (+1.095), junho (+999), julho (+429) e agosto (+322).

A Prefeitura possui um Observatório Econômico, que tem se firmado como um centro de referência na organização, divulgação de dados, informações econômicas e estudos que possibilitem maior entendimento da realidade municipal dentro da esfera nacional.

De acordo com o economista Amadeu Fonseca, do Observatório Econômico, mesmo com os impactos da inflação no início do ano, o mercado de trabalho na capital paraibana continuou abrindo vagas. “São oito meses consecutivos com saldo positivo. O desempenho segue em linha com o resultado do País. Com a inflação menor, a expectativa para o fim de ano é positiva para os setores de comércio e serviços, que devem abrir mais vagas de emprego”, destacou.

Iniciativas – A Prefeitura atua em diversas frentes com o intuito de expandir esses números positivos. Além da prospecção de mais vagas de emprego junto a empresas, a Sedest tem investido na oferta de qualificações gratuitas, pelo programa Eu Posso Aprender. Outra importante ação é realizada através do Eu Posso Crescer, que investe na desburocratização, auxiliando os empreendedores da cidade desde a abertura até a liberação de funcionamento, promovendo a melhoria do ambiente de negócios.

“Também devemos destacar as obras de infraestrutura realizadas pela Prefeitura este ano, que contribuem movimentando a economia local, gerando mais emprego e renda para população de João Pessoa. A infraestrutura interfere diretamente na decisão do investidor, sendo um dos principais fatores que determinam a melhoria do ambiente empreendedor”, frisou Amadeu.

Acumulado – De janeiro a setembro, João Pessoa acumulou o saldo positivo de 5.540 postos, diferença de 62.010 admissões, contra 56.470 desligamentos. A Capital acumula um estoque de 179.897 empregos formais, que representa o número total de vínculos ativos com carteira assinada, contabilizados a partir da declaração do Novo Caged. Esses números não incluem servidores públicos e trabalhadores autônomos mesmo com CNPJ.