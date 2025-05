Equipe da Sedest visita Casa do Empreendedor de Queimadas para troca de experiências

A Sala do Empreendedor de João Pessoa, que já é um exemplo de eficiência no apoio aos empreendedores, vai avançar ainda mais com a ampliação de boas práticas. E, para garantir o aprimoramento e a excelência nos serviços, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), Bruno Farias, e o secretário executivo, João Bosco, estiveram, nesta terça-feira (6), em Queimadas para conhecer a Casa do Empreendedor do município, premiada com o selo diamante de referência em atendimento.

O selo diamante é a mais alta certificação em atendimento concedida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e tem como objetivo principal reconhecer e valorizar a qualidade dos atendimentos e serviços prestados pelas Salas do Empreendedor de todo o Brasil. Bruno Farias argumentou que o objetivo é sempre se inspirar em bons exemplos.

“A Casa do Empreendedor de Queimadas é um lugar de apoio aos pequenos e microempresários, e é uma referência no apoio aos arranjos produtivos locais. Nós viemos beber da fonte dessa experiência exitosa para replicar na capital de todos os paraibanos. E, como paraibanos, nos orgulhamos de uma cidade do interior do estado ser espelho para todo o Brasil, e nós não poderíamos deixar de vir aqui para poder testemunhar essas ações que estão trabalhando em favor do desenvolvimento local e implementarmos em João Pessoa”, destacou o secretário.

Ranking – A Sala do Empreendedor de João Pessoa também é uma referência em todo o Brasil. De janeiro a dezembro de 2024, foram atendidos mais de 27 mil microempreendedores individuais (MEI) no local. Com este número, a cidade ficou em primeiro lugar geral no ranking de atendimentos entre as cidades do Brasil, de acordo com dados do Sebrae. Florianópolis (SC) e Chapecó (SC) ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

A Prefeitura de João Pessoa mantém em funcionamento duas unidades da Sala do Empreendedor: uma no Varadouro e outra em Mangabeira. Os espaços oferecem serviços necessários para estimular a criação de novos negócios e facilitar a vida de quem sonha em trabalhar por conta própria.

A Sala do Empreendedor também oferece consultoria com especialistas do Sebrae Paraíba. Tudo de forma gratuita. Por oferecer esta parceria com as Salas do Empreendedor em todo o Brasil, o Sebrae acompanha os números de atendimentos realizados nos municípios.