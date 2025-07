ECIT premiada como Colégio do Ano em Espanhol recebe visita de representante da Embaixada da Espanha — Governo da Paraíba

A ECIT João Roberto Borges de Sousa, localizada no bairro de Mangabeira em João Pessoa, recebeu nesta quarta-feira (02), a visita da assessora de Educação da Embaixada da Espanha no Brasil, Luzia Pascual. A representante conheceu a escola e conferiu como estão sendo trabalhados os projetos de ensino da língua espanhola. Em 2024, a ECIT tornou-se a primeira escola da Paraíba a ser contemplada pelo prêmio do concurso “Colégio do Ano em Espanhol”, realizado no Colégio Miguel de Cervantes.

Os estudantes e professores da escola recepcionaram a assessora da Embaixada e apresentaram todos os setores da ECIT, falando em espanhol, incluindo as placas informativas que foram produzidas em três línguas, no Português, no Inglês e no Espanhol. Após o tour na instituição foi descerrada a placa recebida durante a cerimônia de entrega do prêmio realizada no mês de abril deste ano, em São Paulo.

O secretário executivo de Gestão Pedagógica da SEE-PB, José Edilson Amorim, acompanhou a visita, e parabenizou o professor pelo projeto e destacou a importância de iniciativas desta magnitude. “Estou bastante comovido e admirado pelo entusiasmo do professor, a responsabilidade dele no que faz. É perceptível, audível e visível quanto vocês gostam do espanhol como o espanhol faz parte da cultura dessa escola. Isso é muito importante”, frisou o gestor executivo.

Entre os projetos apresentados, foram destacados: uma mostra cinematográfica, na qual os alunos criaram propagandas em Língua Espanhola para promover a escola, utilizando as estruturas do modo imperativo em espanhol; o projeto “Ciudadanos del Mundo”, desenvolvido ao longo de 2023, em parceria com o programa Conexão Mundo; e uma unidade didática voltada ao ensino do espanhol no cotidiano, fruto da pesquisa de mestrado do professor e idealizador dos projetos Luan Santos, realizada na Espanha.

“Quando eu fiquei sabendo desse concurso, eu tava chegando o mestrado e fiz a inscrição, pois seria uma oportunidade da gente dar visibilidade à escola. É um motivo de muito orgulho, de muita alegria, é uma conquista realmente pra gente ser a primeira escola do estado da Paraíba a alcançar um prêmio dessa magnitude. Esse prêmio é um reconhecimento, pois não só entregaram o prêmio, mas eles vieram também ao chão da escola para conhecer o que está sendo feito. Então, isso pra gente é algo muito especial”, comentou o professor Luan.

A estudante Stephanie Ribeiro de Souza, foi uma das estudantes que acompanhou a visita que conversou com a assessora Luzia e falou como está sendo a experiência de aprender outras línguas no cotidiano da escola. “Estamos desenvolvendo esses projetos de língua espanhola aqui na nossa escola, juntamente com o nosso professor maravilhoso, Luan, e nós aprendemos, de fato, a língua espanhola, a cultura de países que falam a língua. Ficamos imersos dentro dessa língua, até as placas são feitas em três idiomas. A gente, de fato, pode ser uma escola que representa muito bem um idioma estrangeiro aqui em João Pessoa, na Paraíba, sobretudo como uma escola pública do Brasil”, disse.

A assessora da Embaixada, Luzia Pascoal, observou cada detalhe da escola, os estudantes falando fluentemente a língua espanhola e elogiou os projetos promovidos na instituição.

“Durante o concurso, quando vimos o projeto da ECIT, já a primeira fase foi muito clara para nós, porque o projeto era muito firme, muito sério, é uma excelência educacional, maravilhosa. A gente já conseguiu ver isso até no espanhol que estava escrito, já parecia de grande qualidade. Na fase da entrevista e já vimos claramente quem era o vencedor, não tinha como não ganhar, foi o primeiro lugar. É reconhecimento do trabalho do professor, que obviamente e por outro lado também reconhece o compromisso da escola que vence, das escolas que são finalistas, do compromisso de ensinar línguas”, relatou a Pascual.