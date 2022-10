Ajudam na recuperação

Instituto Cândida Vargas recebe doações de polvos do amor para bebês prematuros

10/10/2022 | 20:00 | 16

Em comemoração ao Dia das Crianças, o Instituto Cândida Vargas (ICV) recebeu, nesta segunda-feira (10), a doação de 30 polvos do amor confeccionados por uma voluntária independente. Os brinquedos em crochê foram doados às mães dos bebês prematuros que se encontram internados na unidade de saúde.

A coordenadora do Serviço Social do ICV, Liane Guerra, ressaltou que doar é um ato de amor e que deve ser incentivado. “Toda doação para as mães e bebês são bem vindas. As doações podem ser entregues no Serviço Social da maternidade, que serão repassadas as mães e os bebês em estado de vulnerabilidade social, de acordo com a necessidade”, explicou.

A doação dos polvos do amor foi realizada por Rosely Tadeu Pirolla, que contou com a ajuda de amigos para concretizar essa vontade de ajudar o próximo. “Há algum tempo queria fazer algo de crochê para as crianças. Foi quando, assistindo uma reportagem sobre o polvo do amor, que surgiu na Dinamarca e ajuda as crianças prematuras, que eu me apaixonei e abracei esta causa. Com ajuda de amigos, que assim como eu acreditam que devemos fazer o bem, foi possível esta realização”, disse.

Polvos do amor – O projeto começou na Dinamarca, em 2013, e foi criado por uma blogueira com o propósito de ajudar na recuperação dos bebês prematuros que estavam internados nas UTIs neonatais do país. A ação se expandiu depois de observada a recuperação mais rápida dos recém-nascidos e os benefícios para eles.