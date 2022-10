Aniversário de Campina Grande: Vila do Artesão fecha durante feriado desta terça-feira | Prefeitura de Campina Grande – PB

A Vila do Artesão não manterá expediente nesta terça-feira, 11, aniversário da cidade de Campina Grande. Também não haverá atendimento na quarta-feira, 12 de outubro, quando será comemorado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. E nesta segunda-feira, 10, o expediente foi facultativo.

A Vila do Artesão é um local dedicado à valorização da cultura nordestina, por meio do trabalho de artesãos de Campina Grande. A Vila reúne cerca de 200 artesãos, sendo um lugar onde cada detalhe conta um pouco sobre as raízes regionais.

O local é composto por 84 chalés e espaços cenográficos, réplicas do simbolismo do Nordeste, a exemplo de uma Casa de Taipa, uma Bodega e uma Igreja. Conta ainda com espaços destinados à dança, apresentações musicais e folclóricas e também com uma praça de alimentação, composta por quatro restaurantes e três lanchonetes.

Várias atrações culturais se revezam durante todo o ano, aos finais de semana, com muito mais intensidade no período junino e de prévias do São João. Nessa época é realizado o Forró na Vila, todos os sábados, das 14h às 17h.

A Vila do Artesão está localizada na Almeida Barreto, s/n, no bairro do São José e funciona das 10h às 18h.

