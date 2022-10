Em Brasília, Prefeitura de Campina Grande pleiteia R$ 1 milhão para revitalizar o Museu Vivo da Ciência Lynaldo Cavancanti | Prefeitura de Campina Grande – PB

Cumprindo agenda em Brasília, a secretária de Ciência e Tecnologia de Campina Grande (Secti), Laryssa Almeida, despachou na última sexta-feira, 7, com o ministro da Ciência e Tecnologia, Paulo Alvim. Na pauta, parceria para revitalização do Museu Vivo da Ciência Lynaldo Cavalcanti, situado hoje na sede da Secti, no Centro. O total de valores pleiteados é de R$ 1 milhão.

“Hoje estamos iniciando um esforço no sentido de revitalizar o Museu Vivo, um compromisso de reconhecer um brasileiro muito importante para o nosso país, mas mais que isso é transformar o espaço Lynaldo Cavalcanti em um espaço vivo numa parceira com a Prefeitura para que ali seja “, explicou Paulo Alvim.

Criado em 1992, o Museu Vivo de Ciência Lynaldo Cavalcanti completou em setembro último 30 anos de trabalho voltado para a difusão da ciência, principalmente entre a comunidade escolar da rede municipal de ensino.

Para a secretária Laryssa Almeida, essa é uma oportunidade de não só fazer a homenagem merecida a Lynaldo Cavalcanti, mas também de um local de dinamização e de difusão do conhecimento científico e tecnológico no Município.

Codecom