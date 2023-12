Espaços públicos são opções de lazer gratuitas em João Pessoa

O período de férias se aproxima e João Pessoa, além das belezas naturais, dispõe de vários espaços públicos gratuitos que fazem a alegria da criançada. São praias, praças, parques, Estação Cabo Branco e Largo de Tambaú, além do Parque Arruda Câmara, e tudo isso pode ser aproveitado para diversas brincadeiras com custo quase zero para as famílias, bastando apenas usar a criatividade. É o que garante o animador de festas infantis e palhaço Adilson Lucena, mais conhecido como palhaço Pi Pi.

“Esses espaços são ideias para resgatar as brincadeiras populares e as cantigas de roda, além de serem um passatempo maravilhoso e sadio. São locais ideais para brincar de caça ao tesouro, que consiste em esconder alguma coisa, como brindes, para que as crianças procurem e quem achar ganha o produto. O passa-bola, onde se faz uma fila de crianças e bota uma música para tocar e fica gritando, dentro, fora, quando ela parar, quem estiver fora com a bola será eliminado”, sugeriu.

Adilson Lucena destaca ainda outras opções populares que podem ser realizadas tanto na rua, em frente de casa, como nos diversos espaços de lazer que a cidade oferece, como a brincadeira de corda, que pode ser usada tanto para pular quanto para realizar cabos de guerra, tendo de um lado um grupo e do outro a mesma quantidade de pessoas para ver quem tem mais força para puxar e ganhar o jogo. “Temos ainda o bambolê, onde você pode usar cinco ou seis crianças e brincar de dentro e fora do arco. Nesse caso, quando o instrutor gritar dentro ou apitar, quem ficar por último será o vencedor”, explicou.

Na relação das brincadeiras com gasto mínimo nessa época de férias, ele citou ainda a brincadeira da corrida do saco, que pode ser comprado nas feiras. “A brincadeira do ovo na colher é muito boa e para não sair caro e perder o alimento toda vez que ele cair, o ideal é usar bolinha de papel dentro de meias velhas. Enfim, temos um leque de opções incríveis para garantir a diversão da família a qualquer hora do dia e em vários pontos da cidade”, acrescentou.

Entre os espaços que oferecem diversão ao ar livre, está o Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), administrado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, que alia diversão e aprendizado à todas as faixas de idade, e se torna o mundo encantado para a criançada que pode conhecer de perto animais silvestres e exóticos. São mais de 380 espécies. No local, ideal para um piquenique ou desfrutar dos lanches dos quiosques nas suas dependências, também é possível desfrutar do passeio de pedalinhos no lago e nos finais de semana de trenzinho pela extensão do parque.

A Bica, como é popularmente chamada, está localizada na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n, bairro do Roger, com portões abertos à população das 8h às 17h, de terça a domingo, com venda de ingresso até as 16h. A entrada custa R$ 3,00, sendo que crianças com até 7 anos e idosos acima de 65 anos não pagam entrada.

A Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Arte, localizada no bairro do Altiplano, é outra opção que reforça o contato com a natureza, com um mirante que permite uma visão ampla à orla da Capital, além de uma programação vasta que inclui desde exposições de artistas plásticos, oficinas de mágica, contação de história e musicalização, entre outras. O local está aberto à visitação para o público em geral de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e 13h às 17h, com entrada gratuita.

Outra área de lazer para os pais desfrutarem com os filhos são as mais de 220 praças existentes nos bairros de João Pessoa, onde poderão encontrar as mais variadas opções, como: quadras, academia para terceira idade, educadores físicos, veículos para aluguel (carrinhos e motocicletas com controle remoto), além de área para caminhada, passeio de bicicleta e outras atividades.

O Parque Solon de Lucena, também conhecido como Lagoa, é outra opção certa de lazer durante todo o ano, onde é possível praticar esportes (caminhada, passeio de bike e outros), além de disponibilizar uma área grande para piquenique e integração de toda a família.

As atividades no local foram incrementadas neste mês de dezembro para as famílias, com a chegada do Papai Noel, Mamãe Noel e outros personagens natalinos, que podem ser encontrados nos finais de semana fazendo a alegria da criançada, que pode tirar fotos e interagir com os personagens natalinos.

A programação da Fundação de Cultural de João Pessoa (Funjope) começou desde o dia 3 e vai até o dia 24, a partir das 18h. Esses personagens também serão atração em diversos pontos da cidade no decorrer do mês, a exemplo do Busto de Tamandaré, na praia do Cabo Branco. Nos próximos dias 16 (sábado) e 17 (domingo) estarão no Adro do Centro Cultural São Francisco com a participação de Bruno Mágico e os personagens natalinos. Já no sábado (23) e domingo (24), haverá apresentação da Companhia Teatro e Dança junto com os personagens que fazem alusão ao Natal.

Além das ações em logradouros públicos, os pais também podem optar com uma atividade que pode ser diária e feita dentro de casa para interagir com os filhos, que é a contação de história. Segundo a contadora Thaila Gomes, essa é uma boa maneira de estreitar os laços em família bastando dedicar 10 minutos por dia. “Além de criar um vínculo mais próximo com os filhos cria neles o hábito da leitura”, destacou.

Conforme explicou Thaila, o tipo de leitura vai depender da idade da criança, sendo ideal com mais ilustrações para crianças menores, com animais, e com mais texto para as maiores, que podem ser rimadas, poesia, muito bom para o processo de alfabetização. Ela disse ainda que é preciso inserir na contação de histórias o conto de fadas para alimentar o imaginário da criança e fábulas que trazem o ensinamento.

“Também recomendo o uso de fantoches, ou seja, colar desenhos em palitos para construir o fantoche. Essa tarefa feita a dois fortalece o interesse pela leitura e o vínculo entre eles. Tudo isso requer paciência e cerca de 10 minutos de dedicação, sem resultar em gastos financeiros”, detalhou.