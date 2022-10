Limpeza urbana

Emlur concentra equipes de agentes na retirada de materiais descartados nas eleições

03/10/2022 | 10:30 | 16

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) continua, nesta segunda-feira (3), o trabalho de varrição e coleta de materiais de campanha eleitoral, iniciado no domingo (2). As equipes de agentes estão concentradas na limpeza das proximidades dos locais de votação para recolher os resíduos descartados irregularmente.

Conforme o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, no domingo, foi dobrado o número de agentes trabalhando na limpeza dos locais, coletando materiais como santinhos, adesivos e bandeiras. “Hoje, reforçamos ainda mais o efetivo de agentes, que iniciaram o trabalho ainda na madrugada para normalizar a limpeza de todos os pontos da cidade”.

Ricardo Veloso chama a atenção da população para o descarte correto dos materiais. “Não há como haver limpeza urbana sem proteção ao meio ambiente. É importante que a sociedade tenha consciência para mitigar essa prática de descartar nas ruas”.

Além do trabalho após a votação, a Emlur realizou um trabalho prévio, nos colégios eleitorais. Durante as duas últimas semanas, foram executados serviços de capinação e roçagem nos locais de votação, atendendo pedido da Justiça Eleitoral.

Zeladoria – Os serviços de capinação, roçagem e pintura de meio-fio são realizados nos bairros de Altiplano, Água Fria, Treze de Maio e Paratibe, nesta segunda-feira (3). Ainda há equipe de zeladoria no Estádio Almeidão.

A coleta de resíduos de poda de árvores ocorre nos bairros de Bessa, Jardim Oceania, Aeroclube, Jaguaribe, Cruz das Armas, Oitizeiro, Trincheiras, Alto do Mateus, Cristo Redentor, Varjão e Ilha do Bispo. A coleta de entulhos é feita nos mesmo locais, com a inclusão de Costa do Sol.

A população pode solicitar a realização dos serviços de coleta e de zeladoria por meio dos telefones 0800 083 2425, 3214-7628, 3218-7644 e 3214-7660. O contato também pode ser feito pelo programa Prefeitura Conectada, por meio do link https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10