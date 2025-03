ASSISTIR AO VIVO Senegal x Togo Eliminatórias da Copa Africana de Nações HOJE (25/03)

Por MRNews



As equipes européias estão se preparando para mais uma sequência DE COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS. Assim, a partida entre Senegal x Togo Eliminatórias da Copa Africana de Nações que acontece HOJE (25) às 17 hs, é um aperitivo para o que vem por aí nesses próximos dias, que são chamados de DATA FIFA. Portanto, confira os detalhes de transmissão e da partida africana de Nações.

Prévia: Senegal x Togo – Análise, Escalações e Prognóstico

No dia 25 de março de 2025, a seleção de Senegal enfrentará Togo em uma partida crucial pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jogo será realizado no Stade Me Abdoulaye Wade, em Dakar, e ambos os times entram em campo com objetivos bem definidos: Senegal busca a recuperação após tropeços e Togo tenta manter suas esperanças vivas de classificação.

A Campanha de Senegal

Senegal, comandado inicialmente por Aliou Cissé, começou a campanha com dois vitórias e dois empates, mas a saída de Cissé em dezembro de 2024 abriu espaço para Pape Thiaw assumir o comando. Sob sua direção, o time empatou sem gols com o Sudão, o que deixou Senegal na terceira posição do Grupo B, com 9 pontos. A seleção precisa vencer este jogo para seguir com chances de garantir uma vaga direta para a Copa do Mundo, já que o primeiro colocado do grupo tem a classificação automática.

Histórico entre as Equipes

Nos últimos cinco confrontos entre Senegal e Togo, houve um equilíbrio: uma vitória para cada lado e três empates, incluindo o 0 a 0 no primeiro turno desta fase de eliminatórias. Historicamente, as duas seleções se enfrentaram apenas em Eliminatórias da Copa do Mundo, com ambas as equipes aproveitando o fator casa em suas vitórias.

A Campanha de Togo

Togo, por outro lado, ainda busca a primeira vitória nas Eliminatórias. A seleção tem quatro pontos, com quatro empates e uma derrota. O empate recente contra Mauritânia, por 2 a 2, foi um alívio, mas as esperanças de alcançar a Copa do Mundo de 2026 estão por um fio. A última participação de Togo em Copas do Mundo foi em 2006, e a equipe busca repetir a façanha.

Escalações Possíveis

Senegal: O técnico Pape Thiaw deve manter Sadio Mané no ataque, que retorna ao time após se recuperar de uma lesão. O time também contará com nomes como Kalidou Koulibaly e Idrissa Gueye, jogadores importantes na defesa e no meio-campo.

Togo: A seleção togolesa contará com o goleiro Malcolm Barloca e o trio defensivo formado por Kevin Boma, Kennedy Boateng e Josué Homawoo. No ataque, Thibault Klidje e Kevin Denkey, que marcaram gols no empate contra Mauritânia, são esperados para liderar as ações ofensivas.

Prognóstico

Com a pressão de estar jogando em casa e a necessidade de vencer, Senegal é considerado favorito para o confronto. A qualidade de jogadores como Mané e Koulibaly, aliados ao apoio da torcida, devem ser fatores decisivos para garantir a vitória. Acreditamos que Senegal vencerá por 2 a 1, mantendo suas chances de classificação vivas.

Escalações Possíveis:

Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Mendy; Gueye, Gueye; Mane, Camara, Sarr; Dia.

Togo: Barcola; Boma, Boateng, Djene, Atte, Homawoo; Agbagno, Karim, Annor; Klidje, Denkey.

Esse é um confronto decisivo para ambas as seleções e promete ser uma partida cheia de emoção.