TIRAS DE GLICEMIA: Prefeitura de Campina Grande realiza nesta semana recadastramento de pacientes de 60 anos acima | Prefeitura de Campina Grande – PB

De segunda a sexta-feira serão recadastrados os beneficiários de nomes com iniciais de F a J

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Campina Grande vai dar continuidade ao recadastramento de pacientes com diabetes que recebem tiras e aparelhos de glicemia através da farmácia municipal esta semana. Neste momento estão sendo recadastrados os beneficiários de 60 anos acima e de segunda à sexta-feira, 3 a 7 de outubro, será a vez das pessoas com nomes de iniciais de F a J.

O recadastramento está sendo realizado por ordem alfabética por se tratarem de muitos pacientes e para sistematizar melhor a atualização cadastral. Para as pessoas com iniciais da letra K em diante, um novo cronograma será divulgado posteriormente.

Esse recadastro deve ser feito no setor de serviço social da Secretaria Municipal de Saúde no período da manhã, das 7h às 12h. Os usuários precisam apresentar RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência e o laudo médico emitido por médico especialista (endocrinologista) que atesta a necessidade do uso das tiras de glicemia. Um representante da família pode realizar a atualização cadastral em nome do paciente.

O objetivo é atualizar os dados das pessoas beneficiadas e assegurar que o benefício está sendo concedido a pacientes que realmente necessitam e fazem uso do equipamento e do insumo para a aferição da glicemia, assim como foi feito com pessoas que recebem fraldas geriátricas por meio da farmácia municipal.

A estratégia também visa ao projeto do programa Saúde de Verdade de distribuição destas tiras de glicemia em domicílio. Essa iniciativa, de entrega em domicílio, já está sendo desenvolvida com a distribuição de fraldas geriátricas. Além disso, a informatização do processo de distribuição permitirá melhores mecanismos de controle e acompanhamento do serviço.

Codecom