Homem investigado por morte de policial paraibano morre no Acre em troca de tiros com a polícia

Polícia Civil/Reprodução

Jorge Henrique dos Santos Fernandes, investigado pelo homicídio do policial civil paraibano Jerre Adriano, morreu na manhã desta quarta-feira (19), na Zona Rural de Bujari, no Acre, durante uma operação conjunta da Polícia Civil da Paraíba e do Acre, estado onde ele estava escondido há dois anos.

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De acordo com a Polícia Civil, o investigado entrou em confronto com a equipe policial e foi atingido por tiros. Ele foi socorrido para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

No local também foram apreendidas uma espingarda, uma pistola e uma identidade falsa, utilizados pelo investigado.

Jorge Henrique respondia por um crime de roubo, na cidade de Pombal, e era investigado por dois homicídios, sendo um deles o do policial civil paraibano Jerre Adriano, que morreu em 2023, durante uma discussão no estacionamento de uma vaquejada na cidade de Cajazeirinhas.