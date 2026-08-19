Consultório na Rua leva assistência em saúde a cerca de 3.500 pessoas em situação de vulnerabilidade

No Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, celebrado nesta quarta-feira (19), a Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), reforça a importância de garantir o acesso à saúde para essa população. Na Capital, cerca de 3.500 pessoas estão cadastradas no Consultório na Rua, serviço da Atenção Primária à Saúde que leva assistência diretamente aos locais onde vivem e circulam pessoas em situação de rua. O serviço realiza, em média, 1.100 atendimentos por mês.

Em João Pessoa, esse trabalho é desenvolvido por seis equipes multiprofissionais, formadas por enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, médicos e assistentes sociais. De maneira itinerante, os profissionais percorrem diferentes pontos da Capital para identificar necessidades de saúde, realizar atendimentos, acompanhar os usuários e facilitar o acesso aos demais serviços da Rede Municipal.

Mais do que levar atendimento até onde as pessoas estão, o Consultório na Rua busca estabelecer vínculos e construir um cuidado contínuo, considerando as particularidades e as dificuldades enfrentadas pela população em situação de rua para acessar os serviços de saúde da forma tradicional.

A coordenadora do Consultório na Rua, Luana Alves, explica que a estratégia atua de forma integrada à Atenção Primária e às demais unidades da Rede. “O Consultório na Rua é fundamental para garantir o direito à saúde das pessoas em situação de rua, considerando suas necessidades e as barreiras que enfrentam para acessar os serviços tradicionais. Mais do que oferecer atendimento, o serviço cria vínculo, promove cuidado integral e amplia o acesso à saúde com respeito, acolhimento e dignidade”, destaca.

Durante as ações, as equipes realizam busca ativa, cadastro dos usuários e acompanhamento de acordo com as necessidades identificadas. O atendimento acontece nos próprios locais de permanência e circulação da população em situação de rua, permitindo que os profissionais conheçam a realidade de cada território e desenvolvam estratégias de cuidado mais adequadas.

“Quando há necessidade de atendimento em outros pontos da Rede Municipal de Saúde, as equipes também atuam na articulação e no acompanhamento dos usuários, contribuindo para que o acesso ao serviço indicado aconteça de forma mais efetiva. Dessa maneira, o Consultório na Rua funciona como uma importante ponte entre a população em situação de rua e a Rede de Atenção à Saúde”, explica Luana Alves.

A população também pode contribuir com a identificação de pessoas que necessitem de atendimento. Para solicitar uma abordagem ou atendimento direcionado a alguma pessoa em situação de rua, é possível entrar em contato com a equipe por mensagens no aplicativo WhatsApp (83) 98825-0804 ou pelo telefone (83) 3213-7622. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h.

Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua – Foi instituído pela Lei Federal nº 15.187/2025 e faz referência ao Massacre da Sé, ocorrido em São Paulo, em 2004. A data representa um momento de mobilização pela garantia de direitos e de enfrentamento à estigmatização das pessoas que vivem em situação de rua, reforçando a necessidade de políticas públicas que promovam acesso à saúde, moradia, trabalho, educação e dignidade.