Ex-Botafogo-PB e bicampeão da Série C, Anderson Paraíba terá 5ª passagem pelo futebol paraibano

Bicampeão da Série C e com passagens por Botafogo-PB, Campinense, CSP e Serra Branca, o meia Anderson Paraíba, de 35 anos, está de casa nova no futebol paraibano. É que o atleta foi anunciado nessa quarta-feira (5) pelo Auto Esporte-PB para disputa da 2ª divisão do Campeonato Paraibano.

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(Arte: ChatGPT)

A passagem mais marcante do jogador pela Paraíba começou em 2022, quando Anderson chegou no Botafogo-PB, aos 30 anos. Com boas atuações no Campeonato Paraibano e na Copa do Nordeste, o meia rapidamente caiu nas graças da torcida e se tornou um dos destaques da equipe na temporada.

A identificação com o Botafogo-PB também era especial. Natural de João Pessoa, Anderson Paraíba já havia declarado ser torcedor do clube desde criança. Além disso, trabalhava novamente com o técnico Gerson Gusmão.

(Foto: Guilherme Drovas / Botafogo-PB)

Mas a história entre Anderson Paraíba e o Botafogo-PB acabou antes do esperado. Ainda no primeiro semestre de 2022, o meia recebeu uma proposta do Remo que girava em torno de quatro vezes o valor do seu salário no Belo e acertou sua transferência para o clube paraense.

Depois da passagem pelo Remo, Anderson Paraíba não conseguiu repetir o mesmo protagonismo que havia apresentado no Botafogo-PB. Em 2024, voltou a atuar no estado, desta vez pelo Serra Branca. Foram oito partidas pelo Campeonato Paraibano, com um gol marcado.

(Divulgação / Auto Esporte-PB)

Natural de João Pessoa, Anderson Paraíba foi revelado nas categorias de base de CSP, Sport e Grêmio e, no futebol profissional, vestiu as camisas de Campinense, Salgueiro, CSA, América-RN, Manaus, Botafogo-PB, Serra Branca, Maranhão e, mais recentemente, do Monsoon-RS.

Agora, ele terá uma nova oportunidade de escrever sua história no futebol da Paraíba. Desta vez, vestindo a camisa do Auto Esporte-PB, que busca o acesso à elite do Campeonato Paraibano.

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