Ex-Botafogo-PB e bicampeão da Série C, Anderson Paraíba terá 5ª passagem pelo futebol paraibano
Bicampeão da Série C e com passagens por Botafogo-PB, Campinense, CSP e Serra Branca, o meia Anderson Paraíba, de 35 anos, está de casa nova no futebol paraibano. É que o atleta foi anunciado nessa quarta-feira (5) pelo Auto Esporte-PB para disputa da 2ª divisão do Campeonato Paraibano.
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A passagem mais marcante do jogador pela Paraíba começou em 2022, quando Anderson chegou no Botafogo-PB, aos 30 anos. Com boas atuações no Campeonato Paraibano e na Copa do Nordeste, o meia rapidamente caiu nas graças da torcida e se tornou um dos destaques da equipe na temporada.
A identificação com o Botafogo-PB também era especial. Natural de João Pessoa, Anderson Paraíba já havia declarado ser torcedor do clube desde criança. Além disso, trabalhava novamente com o técnico Gerson Gusmão.
Mas a história entre Anderson Paraíba e o Botafogo-PB acabou antes do esperado. Ainda no primeiro semestre de 2022, o meia recebeu uma proposta do Remo que girava em torno de quatro vezes o valor do seu salário no Belo e acertou sua transferência para o clube paraense.
Depois da passagem pelo Remo, Anderson Paraíba não conseguiu repetir o mesmo protagonismo que havia apresentado no Botafogo-PB. Em 2024, voltou a atuar no estado, desta vez pelo Serra Branca. Foram oito partidas pelo Campeonato Paraibano, com um gol marcado.
Natural de João Pessoa, Anderson Paraíba foi revelado nas categorias de base de CSP, Sport e Grêmio e, no futebol profissional, vestiu as camisas de Campinense, Salgueiro, CSA, América-RN, Manaus, Botafogo-PB, Serra Branca, Maranhão e, mais recentemente, do Monsoon-RS.
Agora, ele terá uma nova oportunidade de escrever sua história no futebol da Paraíba. Desta vez, vestindo a camisa do Auto Esporte-PB, que busca o acesso à elite do Campeonato Paraibano.
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