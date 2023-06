Residencial Vista Alegre

Moradores participam do São João organizado pela Semhab com apresentação de quadrilhas e show do trio Raízes Nordestinas

22/06/2023 | 10:00 | 38

A festa de São João dos Moradores do Residencial Vista Alegre, em Colinas do Sul, foi considerada um grande sucesso e é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Habitação Social e Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Sedec), através da Escola Municipal Deputada Lúcia Braga e Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope).

A festa foi realizada nesta quarta-feira (dia 21), com a presença de um trio de forró e apresentações de danças típicas como a tradicional quadrilha junina e outras atividades culturais que fazem parte do folclore nordestino.

A secretária de Habitação Social da Prefeitura, Socorro Gadelha, participou da festa e disse que aquele era um momento especial, pois além de reunir os moradores do Residencial, contou com a participação dos alunos da Escola Municipal Lúcia Braga, que já fazem atividades culturais dentro da grade curricular, o que permitiu a apresentação da quadrilha junina encenada por jovens adolescentes e também apresentação das crianças da turma da educação infantil. Ela agradeceu a direção da Escola e a Funjope que enviou o Trio de Forró pé de serra “Raízes Nordestinas” para animar a festa, adiantando que a parceria é antiga e vem se fortalecendo a cada dia, com a realização de atividades como foi a Festa de São João, promovendo uma integração maior com a comunidade.

Socorro Gadelha lembrou que a Secretaria acompanha os moradores dos Residenciais através do programa Pós Ocupacionais, promovendo atividades esportivas, recreativas e culturais. “Nós fizemos agora a festa de São João dos moradores do Vista Alegre e, na próxima semana, vamos promover a festa dos moradores do Residencial Vista do Verde, no bairro das Indústrias, lembrando que, por iniciativa da Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, foi feita a distribuição de milho verde com as famílias nos residenciais, garantindo assim a canjica e a pamonha do São João”, comentou.

A diretora de Gestão Pedagógica da Escola Lúcia Braga, Adriane dos Santos Bezerra, disse que a parceria com Semhab é antiga, vem desde a abertura da escola e se fortalece a cada dia com a realização de atividades em conjunto. “A nossa escola tem uma ligação muito forte com a comunidade, já que as crianças e os adolescentes do Residencial são nossos alunos e esses momentos servem para aproximar as famílias da escola”, ressaltou, adiantando que toda a comunidade escolar: professores e alunos estão envolvidos na atividade junina.

O diretor executivo da Semhab, Beto Pirulito, disse que as ações da Secretaria seguem as orientações do prefeito Cícero Lucena, que coloca o atendimento a essas famílias como uma das prioridades da gestão. “O prefeito entende que ao entregar uma moradia a uma família, que não tinha casa, e vivia em uma comunidade ou ocupação em condições precárias, está mudando o cotidiano dessas pessoas, melhorando a qualidade de vida e dando uma nova perspectiva de um futuro melhor, principalmente para os jovens: crianças e adolescentes”, declarou.