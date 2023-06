Em João Pessoa

Shoppings populares funcionam normalmente nesta sexta-feira e suspendem atividades no sábado de São João

22/06/2023 | 16:00 | 45

Os shoppings populares e centros comerciais administrados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb) funcionam normalmente nesta sexta-feira (23), véspera de São João. Já no sábado (24), as atividades no Centro de Comércio e Serviços do Varadouro, Shopping 4&400, Centro Comercial de Passagem e Shopping Terceirão serão suspensas em virtude do São João.

A Pasta lembra que deixa a critério dos comerciantes o modelo de funcionamento em datas comemorativas.

Nesses locais é possível encontrar uma variedade grande de produtos e serviços, a exemplo de vestidos para quadrilhas juninas (infantil), camisas xadrez e jeans (calças, bermudas, jaquetas e vestidos), peças muito usadas nos festejos juninos. Os shoppings populares também dispõem de praça de alimentação com restaurantes e lanchonetes.

Para estimular as vendas durante o período, a Sedurb prorrogou a campanha de São João até o dia 30 deste mês. Para participar, basta efetuar uma compra a partir de R$ 20 e concorrer a vários prêmios, como SmarTV, airfryers, sanduicheira, ventiladores e ferros de passar. Uma compra no valor de R$ 40, por exemplo, dá direito a dois cupons, e assim consecutivamente. O sorteio deve acontecer na primeira semana do mês de julho.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa, Fábio Carneiro, a iniciativa visa aquecer as vendas nos shoppings populares para que os comerciantes garantam uma renda extra nesse mês de São João. “A campanha faz parte do trabalho que desenvolvemos nos shoppings populares e centros comerciais administrados pela Sedurb para estimularmos as vendas e possibilitar aos comerciantes um incremento em seus faturamentos, além também de prestigiarmos os clientes que frequentam esses espaços”, disse.