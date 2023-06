ASSISTIR Água Santa x Rio Preto e Capivariano x Santos AO VIVO COM IMAGENS PAULISTA SUB-20 HOJE (22/06)

A partida entre Água Santa x Rio Preto e Capivariano x Santos válida pelo Campeonato Paulista SUB-20de Futebol, acontece HOJE (22/06) às 15 hs e poderá ser vista pela internet, TABLET, CELULAR, TV COM INTERNET E AQUI NO SITE MRNEWS, NO SÉRIE D, EM retransmissão do site da ELEVEN TV. Assim, o player da partida consta logo a seguir. Contudo, a Copa Paulista, para quem não sabe, é uma das principais competições da Federação Paulista de Futebol. Santos joga em seus domínios . Entretanto, a FPF, reuniu 72 equipes da federação de toda a extensão do Estado em 12 grupos e montou a maior da categoria. Regional, sem dúvidas, é a maior competição SUB-20 do Brasil. A próxima fase também é de grupos, até que se tenham times para uma disputa mata-mata.

A maioria das partidas do Paulistão SUB-20 terá transmissão pelo Eleven. Entretanto, o leitor do MRNews também poderá assistir o jogo aqui mesmo, bastando, próximo ao horário da partida, acessar o player a seguir. Aliás, o site sempre disponibiliza partidas dos campeonatos de juvenis e aspirantes, além das competições promovidas pela FPF. O espectador pode ficar atento ao conteúdo do MRNews que sempre contém as partidas. Em especial, também há transmissão das partidas do Campeonato Paulista SUB-20.

O site não se responsabiliza por problemas técnicos causados pela transmissão, uma vez que nós apenas retransmitimos a partida que é de responsabilidade do ELEVEN e da FPF.

15:00 São Bento x Desportivo Brasil Rodada 7 15:00 EC São Bernardo x Santos Rodada 7 15:00 Portuguesa Santista x Jabaquara Rodada 7 15:00 Flamengo-SP x Portuguesa Rodada 7 15:00 Ska Brasil x Nacional-SP Rodada 7 15:00 Ituano x Salto Rodada 7 15:00 São José-SP x Joseense Rodada 7 15:00 Mauaense x Mauá Rodada 7 15:00 Bragantino x Guarulhos

O que é o Paulistão sub-20 de futebol?

O O Campeonato Paulista de Futebol – Sub-20, também conhecido como Campeonato Paulista Categoria Juniores, é uma competição futebolistica realizada pela FPF (Federanção Paulista de Futebol), que conta com a participação de jogadores de até 20 anos de idade.

O último campeão foi o Palmeiras que tem um dos melhores times SUB-20 do país, vencendo o Mirassol na final de 2021.

Forma de disputa

Se classificam para a segunda fase, os primeiros, segundos e terceiros colocados de cada grupo, mais o melhor 4° colocado no geral. Nesta fase, as equipes serão novamente divididas em mais 4 grupos (grupo 6, grupo 7, grupo 8 e grupo 9). As duas melhores equipes de cada grupo da segunda fase, se classificam para dois novos grupos de quatro equipes na terceira fase (grupo 10 e grupo 11). Os primeiros colocados desses grupos da terceira fase realizam a grande final.